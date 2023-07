La primera semana del largometraje «Barbie» en los cines de la Isla está siendo un éxito total con carteles de «No hay entradas» y público de diversas edades que sale mayoritariamente contento. La película de casi dos horas de duración muestra a la archiconocida muñeca y su novio Ken, en un viaje al mundo real donde no todo es rosa.

La cola del miércoles –primer día del espectador desde el estreno– para la sesión de las 21:00 horas en el cine Ocimax de Maó, fue impresionante. Con 220 localidades vendidas y la sala repleta en las dos sesiones anteriores, el personal hizo un esfuerzo extra para adecentar la sala entre sesión y sesión mientras pedían paciencia a los espectadores por el retraso.

Los que se quedaron sin entradas para «Barbie», de la directora Greta Gerwig, acabaron viendo otra película o se fueron disgustados. También hubo quien preguntó si era posible entrar aunque fuera para sentarse en el suelo.

Éxito inesperado

Desde el primer día ha sido «un exitazo, está lleno siempre», explica José Luís Portella, gerente de Ocimax Maó. «No nos lo esperábamos, pero ha sido un éxito mundial y aquí también». Se venden muchas entradas por internet y algunas, en taquilla. Portella añade que asisten personas de 15, 30, 40 o 70 años, hombres y mujeres y que «se nota cuando salen, que les ha gustado la película». Además, con la nueva oferta de dos euros para mayores de 65 años todos los martes, y otros descuentos, «es un buen plan».

Espectadoras

A Íria, barcelonesa de 13 años y de vacaciones en Menorca, le ha gustado mucho «Barbie». Antes de ir bromeaba con qué iba a ponerse porque tiene bastante ropa negra y nada rosa. También sabía que la comedia tiene «una parte crítica». Le gusta sobre todo «cuando Ken vuelve del mundo real al que ha ido con la Barbie estereotipada y están todos los Ken gobernando y en la casa Mojo Dojo de Ken, con los caballos».

Por su parte, Belén, mahonesa de 18 años, comenta que «iba con las expectativas bajas y me sorprendió muchísimo. Me encantó, es superguay». Y respecto a las connotaciones feministas dice que «desde el minuto uno es una peli totalmente feminista. Te lo muestra con muchísimos ejemplos, en tono de humor y de una manera que se entiende, seas mujer, hombre o lo que seas». Y apunta que «hay muchos prejuicios, pero la peli no es lo que parece».

Portella, desde el cine Ocimax Maó informa que «Oppenheimer» también «está yendo muy bien y dura tres horas». No sabe si superarán el éxito de «Bohemian rhapsody», la película sobre el grupo Queen que estuvo cinco meses en pantalla.