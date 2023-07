Encara que no forma part de la corporació municipal, Miquel Sales serà el caixer batle de la Junta de Sant Cristòfol amb només 25 anys.

«La batlessa Antònia Camps té una bona relació d’amistat amb mon pare i, ara, doncs també amb jo», comença explicant. «Ja havíem xerrat que si tot anava bé i tornava guanyar les eleccions, doncs que ella ja havia pensat en jo per al càrrec», assenyala Sales.

Migjorner d’arrel i amb un bagatge de dotze anys a la qualcada, Sales ha crescut veient el seu pare com un cavaller més.

El caixer batle rememora el Sant Miquel de 2005, any que coincidia amb Sant Miquel, el qual es celebra cada cinc anys as Migjorn: «Teníem pensat sortir els dos, un dia per hom, però diumenge va ploure i només va sortir mon pare el dissabte», recorda. Enguany, podrà llevar-se aquesta espina.