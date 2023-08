Les festes de Sant Gaietà suposaran l’estrena de la nova Junta de Caixers del bienni 2023-2024, després que l’anterior Junta es veiés obligada a prorrogar el seu mandat a causa de la cancel·lació de les festes durant la pandèmia. Com és habitual a Llucmaçanes, bona part de la Junta s’ha escollit per votació de candidatures tancades i l’associació de veïns ha triat el caixer batle i el fabioler.

D’aquesta manera, al capdavant de la qualcada hi haurà Manel Linares, que sortirà com a caixer batle per delegació de l’alcalde Héctor Pons. Linares compta amb una quinzena de participacions en la qualcada de Maó i és la segona vegada que surt a Llucmaçanes.

A més, es dona la circumstància que la suplent com a caixera batlessa serà la seva dona, Esther Parpal, que ja va sortir com a caixera batlessa el bienni 2017-18, i que enguany ha rebut el reconeixement com a Llucmaçanera de s’Any, juntament amb les altres dones que han presidit la qualcada de Sant Gaietà al llarg dels anys.

Tot i que Linares té molta experiència damunt del cavall, explica que està una mica nerviós per la responsabilitat que implica el càrrec de caixer batle, però la il·lusió encara és més gran.

Com a altres pobles, des de la Junta de Caixers assenyalen que enguany els preocupa especialment el benestar animal, sobretot a causa de la calor, i anuncien la instal·lació de dos punts d’abeuratge i un punt per refrescar els cavalls. També es reforçarà la vigilància per garantir que en tot moment els cavalls estiguin en bones condicions.

La resta de la Junta la formen Joan Tutzó, que rellevarà Gerard Villalonga com a caixer capellà; Josep Callejas, caixer casat; Salvador Batalla, caixer pagès; José Naharro, caixer fadrí; i els vocals José Luís Callejas i José Pons Sansaloni. Completarà la Junta el fabioler habitual de les festes de Sant Gaietà, Víctor Pons Arnau.

En total, la qualcada la formaran 35 cavallers i caixers, comptant el fabioler, tant el dissabte com el diumenge. El cavaller més veterà serà Narcís Mercadal (1959) i el més jove Francesc Garriga (2010), que ja va sortir l’any passat. A més, enguany sortiran per primera vegada Ona Mata (2006) i Noa Villalonga (2007).

Com l’any passat, i després d’una primera experiència positiva, en Santiago Gomila i la seva filla Natali tornaran qualcar plegats a les festes del seu poble.