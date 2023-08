Els integrants del grup de teatre 'Tornam a ser aquí' seran els pregoners de les festes de Sant Lluís d'enguany. L'Ajuntament així ho ha decidit com a mostra i reconeixement de la feina feta per l'agrupació que el passat 2022 va complir 20 anys de trajectòria.

'Tornam a ser aquí' va néixer l'any 2002 de la mà de Martina Olives i un grup de joves, alguns d'ells vinculats a l'antic Grup Artístic de Sant Lluís, com Marc Quevedo, que a dia d'avui encara segueix formant part del grup. Al 2010, la direcció artística de grup va canviar i s'hi va posar al capdavant Tòfol Carreras, que va ser el seu director fins al 2019. Durant aquesta etapa, van començar a traduir i adaptar diverses obres costumistes, sempre centrats en cercar un humor intel·ligent i que fes passar una bona estona.

Al 2022, per tal de celebrar el seu vintè aniversari, van representar l'obra «Revolta de bruixes» i també van preparar l'espectacle «De tot color», amb alguns textos de nova creació i un recopilatori de peces molt divertides.

Junta de Caixers renovada

Així mateix, aquest any s'ha renovat la Junta de Caixers. S'ha designat que Tomàs Rotger, un caixer veterà que va sortir per primera vegada l'any 1997, serà el nou caixer batle al capdavant de la qualcada i sortirà amb el seu cavall propi que es diu Popeye, després que l'alcaldessa Loles Tronch hagi cedit la representació de l'Ajuntament al santlluïsser.

Les altres persones que conformen la Junta són Carmen Pons com a caixera casada, Jesús Fedelich com a caixer pagès, Sheila Busutil com a caixera fadrina, Llorenç Sales com a caixer capellà, José Luis Pinilla com a caixer policía, Jordi Orell com a fabioler, Laura Kenion, Miquel Pons i Pedro Juan Pons com a caixers vocals.