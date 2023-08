Trenta-quatre joves de Sant Lluís, usuaris del Casal de Joves del Molí de Baix, han après a cuinar receptes de rebosteria tradicional menorquina, mitjançant el projecte de cuina intergeneracional desenvolupat juntament amb el Club de Jubilats del poble. Aquesta activitat ha format part del programa d’estiu «Mou-te, xala i aprèn» que ha organitzat la Regidoria de Joventut de Sant Lluís.

Durant quatre dijous al matí del passat mes de juliol vuit dones del Club de Jubilats de Sant Lluís han compartit el seu mestratge de la cuina amb el grup de joves del Molí de Baix, fomentant d’aquesta manera la relació entre dues generacions, en què la més gran ha aportat la seva destresa culinària i la més jove ha informatitzat les receptes.

Han participat trenta-quatre jove usuaris del Molí de Baix.

Els productes de la cuina tradicional menorquina han estat els crespells de codony, la coca de sofrit, les magdalenes, els rubiols, les uranes, els macarrons de Ciutadella i els pastissets, seguint les receptes aportades per les voluntàries del Club de Jubilats: Maria Villalonga Mercadal, Carmen Martí Nieto, Tonyi Lozano Pons, Miguelina Valencia González, Margarita Tudurí Pons, Matilde Pedro Gómez i Luisa Benejam Pelegrí.

Altres activitats

Per altra banda, el grup juvenil del Molí de Baix i els residents del geriàtric de Sant Lluís també han participat recentment en un projecte per reciclar garrafes de plàstic, confeccionant 420 flors, per elaborar l’enramada de les festes patronals de Sant Lluís que lluirà l’enfront principal de la residència geriàtrica.

Altres activitats dels joves han estat el taller de tir de fona, paddle surf as Grau i un circuit al Pinaret de S’Algar, entre altres.