L’aclamat pianista Marco Mezquida, nascut a Maó l’any 1987, serà l’encarregat d’oferir el pregó de les festes de la Mare de Déu de Gràcia d’aquest any.

L’Ajuntament de Maó ha triat al músic menorquí per dur a terme aquest encàrrec com una mostra de reconeixement a la seva trajectòria professional.

En paraules del batle Héctor Pons, Mezquida ha duit «el nom de Maó i de Menorca» per «teatres, auditoris i sales de tot el món» fent gala d’una «particular forma de fer sonar el piano». El seu nomenament com a pregoner es tracta d’una manera de fer-li arribar «el suport de la gent de Maó» perquè continuï amb aquesta «brillant carrera que està desenvolupant», afegeix el batle.

Considerat un dels pianistes més brillants tant del panorama nacional com internacional, pronunciarà el pregó de les festes el dimecres 6 de setembre a les 21 hores, just després de l’actuació de la Banda de Música de Maó.

A més, aquest pregó serà especial perque constarà de dues parts: una parlada i una altra musical. Si bé després entonarà el tradicional És Mahón, l’alcaldia encara manté l’incògnita sobre si s’instal·larà un piano per a ser tocat durant el mateix pregó.

Marco Mezquida, durant el Concert de la Diada de Menorca celebrat enguany al Teatre Principal | Gemma Andreu

Una agenda molt carregada

Format a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), l’artista maonès ha gravat una vintena de discs tant amb projectes propis com acompanyat d’alguns dels millors músics en l’àmbit espanyol.

Marco Mezquida ha actuat en escenaris de fins a trenta-cinc països diferents, com serien l’ElbPhilarmonie d’Hamburg, el Konzerthaus de Viena, el Jazz Na Fabrica de São Paulo, el Parco della Musica de Roma, el Café des Arts de París o l’Auditorio Nacional de Madrid.

A més, ha estat guardonat amb una desena de premis, com el Premi Ciutat de Barcelona, o l’Enderrock al millor disc de l’any.

Des del Consistori han esperat la confirmació de Mezquida fins al darrer moment a causa del seu intens calendari, plagat de concerts arreu de tot el món. De fet, el passat dimarts dia 9 va actuar a la ciutat alemanya de Jena i el seu pròxim concert serà dia 14 a Capellades (Barcelona), amb el qual complirà la seva cinquantena nova actuació des del mes de gener d’enguany.

A més, el 16 i el 17 d’aquest mes serà a Menorca i es passarà pel Teatre Principal de Maó i el Teatre des Born de Ciutadella. Entre el seu darrer concert de l’agost, dia 30 a Sardenya, i el primer del setembre, dia 10 as Claustre de Maó, tindrà onze dies de descans. Així doncs, no tindrà problema per a pronunciar el pregó de les festes del seu poble.

Completarà el mes de setembre amb altres tres concerts a Vic, Rotterdam (Països Baixos) i Brussel·les (Bèlgica). Ja a l’octubre oferirà un tour al Japó i acabarà l’any el 23 de desembre a Catalunya, a un escenari encara per confirmar. D’aquesta manera, donarà per acabada una exhaustiva gira anual de 85 concerts.