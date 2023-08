Festa, bulla, cavalls, caixers i cavallers, tradició religiosa i calor estiuenca del mes d’agost han estat presents aquest diumenge en la segona jornada de les festes de Sant Llorenç, amb una assistència més nombrosa d’alaiorencs i visitants que la del diumenge de fa un any. La qualcada d’ahir, formada per vuitanta-dos cavalls, va deixar per al record un altre jaleo multitudinari viscut amb intensitat.

A les 9 del matí la Xaranga Idò Sí i la Colla Gegantera i Grallera d’Alaior han estat els encarregats de despertar als més vessuts per avisar-los, i a tothom en general, que començava la segona jornada festiva de Sant Llorenç amb una cercavila que va recórrer els carrers Major, Bassa Roja, Ruiz i Pablo, Miguel de Cervantes, Ramal, Nou, plaça de la Constitució i carrer Major.

A la mateixa hora començava el segon replec de la qualcada, formada per vuitanta-dos cavalls, que es va efectuar en els mateixos quatre punts que el dissabte capvespre per completar-la amb la incorporació de la caixera batlessa Maria Antònia Pons i el caixer capellà Joan Tutzó.

Després de traslladar-se amb l’acompanyament de la Banda Juvenil d’Alaior la imatge de Sant Llorenç a l’església de Santa Eulàlia, el temple va acollir la missa de caixers oficiada per Mn. Joan Tutzó, en el transcurs de la qual es va fer el repartiment de l’aigua-ros.

Mentrestant, moltíssima gent s’amuntegava esperant l’inici del jaleo a sa Plaça i als carrers adjacents, uns refrescant-se de la calor de l’agost amb una cervesa o una pomada i altres amb un ventall. Aquesta gran presència de gent era comentada per alguns alaiorencs que asseguraven que n’hi havia més que el diumenge de festes de l’any passat, amb molts turistes britànics i francesos, a més d’altres nacionals, com n’Albert i na Mireia, amb el seu fill petit, que fa anys que estiuegen a Menorca, però que mai havien vist les festes de Sant Llorenç; i fins i tot una jove menorquina, de pocs més d’una trentena d’anys i de sa banda de ponent, que reconeixia als companys de colla que era la primera vegada que gaudia d’aquestes festes.

A les 12.25 hores, quan la Banda Juvenil d’Alaior entrava a sa Plaça pel carrer Menor amb la comitiva municipal, encapçalada pel batle José Luis Benejam, que es va col·locar dalt l’escenari juntament amb els components de la Banda de Música d’Alaior. Cinc minuts després, entrava a sa Plaça la qualcada amb el fabioler, el caixer fadrí i la resta de caixers i cavallers, un moment que va ser aprofitat per molts dels presents, sobretot els turistes, per fer fotografies i vídeos d’una festa cavalleresca que mai havien viscut en primera persona. El moment culminant va ser a les 12.45 hores quan la Banda de Música d’Alaior va començar a sonar les notes del jaleo amb la presència a la plaça de la caixera batlessa damunt el seu cavall donant inici a l’espectacle de dues llargues voltes per acabar amb el lliurament de les canyes verdes amb la cullereta de plata. L’anècdota la va posar el regidor socialista Àlex Vidal que, donat que un dels cavalls no volia atracar-se a la plataforma, va baixar i a becoll d’una persona va poder entregar la canya verda al cavaller.

Per altra banda, Creu Roja d’Alaior, que agraeix la labor de l’equip sanitari i de Protecció Civil, ha informat de diverses assistències als dos jaleos per trepitjades de cavall i cops de calor, havent efectuat el trasllat a l’Hospital Mateu Orfila de tres persones per descartar la fractura del turmell i una altra per fer una revisió clínica arran d’un cop de calor.