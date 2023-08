«L’hidròfon d'arrossegament no és més que un micròfon sota l'aigua», aclareix Brotons, referint-se a l’instrument que fan servir per escoltar els sons que emeten els catxalots i així poder localitzar-los.

«El que és el tub en si, té integrats dos hidròfons que fan la mateixa funció que les oïdes dels humans», detalla.

«Tirem per la borda els 100 metres de cable, el qual està connectat a un ordinador que tenim dins del veler. Així podem sentir els clics que emeten els catxalots. Podem localitzar on són per la diferència de l'arribada del so a un i altre hidròfon, l'ordinador i un programa específic. Així els esperem en la superfície i quan ells surten a respirar, els podem estudiar més detingudament amb totes les eines que tenim a la nostra disposició», explica el fundador sobre el procés.

D’aquesta forma poden arribar a detectar aquests animals fins a uns «dotze o quinze kilòmetres de distància». Es passen un 80% del temps a quasi 800 metres de profunditat.