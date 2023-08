Des de fa dies, les ganes de bulla s’escampen per tots els racons del petit poble de Sant Climent, mentre es duen a terme els primers actes del programa de festes i s’enllesteixen els darrers preparatius per als dies grans, quan la música sonarà i els cavalls tornaran a botar.

L’emoció és especialment intensa entre els membres de la nova Junta de Caixers del bienni 2023-2024, que fa mesos que es preparen per agafar el relleu de l’anterior Junta, que es va veure obligada a prorrogar el seu mandat a causa de la interrupció de les festes durant la pandèmia.

Al capdavant de la qualcada hi haurà Maria Carrasco, que sortirà com a caixera batlessa en representació de l’alcalde Héctor Pons. La resta de la Junta la formen Joan Tutzó, que repeteix com a caixer capellà; Josep Callejas, com a caixer casat; Salvador Batalla, com a caixer pagès; i Fiona Pons, com a caixera fadrina.

A tots ells, se sumen José Luis Callejas, José Pons, José Naharro i Manel Linares, que sortiran com a caixers vocals.

També cal destacar el debut com a fabioler d’un jove de setze anys, Eloy Arnau Lora, un fet que permetrà que Sant Climent torni a tenir un fabioler del poble després de molts anys. N’Eloy és autodidacta i fa cinc anys que s’està preparant, tot sol i d’oïdes, per complir el somni de la seva vida, que va prendre forma quan la seva mare li va regalar un fabiol de ben petit.

En total, la qualcada estarà formada per 45 caixers i cavallers, que es convertiran en els principals protagonistes dels actes dels dies 19 i 20 d’agost.