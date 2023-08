Mentre que el dissabte es van produir 21 incidències ateses pel personal sanitari i cossos de seguretat. la gran majoria lleus i una amb evacuació hospitalària per espatlla dislocada, el diumenge el Jaleo va provocar un moment més delicat. Una caixera molt jove no va poder controlar el seu cavall en un moment i l’animal va acabar entrant de mans dins la terrassa del bar del casino, ferint a una dona. Tot i que va ser traslladada a l’hospital per valorar el seu estat, no semblava greu. A més d’aquest trasllat es va evacuar una altra dona el diumenge i es van produir altres incidències també ateses com una lipotímia i una trepitjada de cavall. La Policia Local, Creu roja, sanitaris privats i Protecció civil van treballar de valent totes les Festes.