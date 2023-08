Maria Carrasco és nascuda a Sant Climent i participa en la qualcada des de l’any 2005, quan va debutar amb quinze anys. Va ser caixera fadrina el bienni 2013-14 i enguany sortirà al capdavant de la qualcada amb el seu cavall Tibi. També té experiència en les festes de Maó, Sant Nicolau i Llucmaçanes.

Com van els nervis davant l’estrena com a caixera batlessa?

—Ho duc fatal i estic molt nerviosa. Jo surt a la qualcada des que tenia quinze anys, però enguany el meu paper és molt important, perquè implica una gran responsabilitat.

D’on ve la seva afició als cavalls?

—Quan jo era petita els cavalls em feien pànic, però el meu pare va començar a qualcar amb un amic i jo anava a veure’l, tot i que no em feia gaire gràcia. Tot va canviar un dia que uns amics de Madrid em van convidar a donar una volta a cavall amb la seva filla i, no sé per què, vaig dir que sí. I a partir d’aquella experiència va néixer la meva afició pels cavalls. Després vaig fer un any de salt d’obstacles i vaig anar a Sa Creueta a fer doma menorquina per preparar-me per les festes.

Com s’està preparant per a les festes d’enguany?

—Tenc cavall propi des de fa quinze anys i el tinc a la Yeguada San Adeodato, i vaig allà a entrenar.

Què signifiquen les festes de Sant Climent per a vostè?

—Signifiquen moltes coses, però sobretot molts de records. Quan era més petita vivia a Maó, però la meva àvia sempre ha viscut a Sant Climent, i jo record passar les festes amb la família, al carrer de Sant Jaume, i seure defora amb la cadira per veure passar els cavalls. Les festes de Sant Climent per jo ho són tot.

Quin és el seu moment preferit de les festes?

—És difícil triar-ne un, però m’agrada molt quan anem a cercar el caixer batle i fa el primer bot. Aquest és un moment molt emocionant. I també m’encanta la recollida de canyes del diumenge.