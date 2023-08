Tras lucir en junio de este año –en el Día de las Fuerzas Armadas– un bolso fucsia de artesanía de piel realizado en Ciutadella por Ansa per Ansa Menorca, la Reina Letizia escogió un segundo bolso de la misma marca menorquina, de napa blanca fruncida, para ir al cine con su familia hace unos días en Mallorca.

Los cuidados estilismos de la Reina despiertan mucha atención y son capaces de crear tendencia. Por otro lado, es excepcional que se repita, en tan poco plazo de tiempo, la marca de las piezas de ropa o los complementos que usa Letizia a no ser que se trate de las marcas más conocidas, de grandes diseñadores españoles o internacionales.

En el Día de las Fuerzas armadas, en junio, con el bolso fucsia | Efe

Enhorabuena

Así pues la ocasión es de celebración para Yola Febrer, la diseñadora y «madre» del proyecto laboral y social Ansa per Ansa Menorca. Febrer, de Ciutadella, confiesa que está de «enhorabuena» y explica además la relación especial que se está creando entre la marca menorquina y la Casa Real.

El taller de bolsos de piel y capazos de fibra artesanos en el que trabajan tres costureras se ubica en el sótano de un inmueble de la céntrica calle conocida como Ses Voltes de Ciutadella, que es propiedad precisamente de la Fundación Hesperia, creada por la Casa Real para gestionar la herencia recibida de Juan Ignacio Balada que incluye también la restaurada farmacia Llabrés, en el inmueble contiguo. Por lo tanto Yola –y su empresa– es inquilina de la Casa Real o dicho de otra manera, la Reina es la casera de Ansa per Ansa. Además la tienda y las oficinas ocupan también la planta baja y primera del mismo edificio.

Febrer explica como tras trabajar 16 años en la banca, inició este proyecto con todo su corazón, además de sus diseños, y en el que también hay parte solidaria, puesto que el alquiler que paga a la Fundación Hesperia de los Reyes se destina a proyectos sociales. Cuando buscaba hace ya años un local para Ansa per Ansa probó suerte con la farmacia Llabrés, antes que se convirtiera en el espacio de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, y aunque no pudo ser resultó que había otro local contiguo, también de la familia Real, a través de su fundación.

Después de muchos trámites, inversión y reformas, llegó el día en que los Reyes visitaron la farmacia en enero de este año y sin estar previsto en el protocolo, acabaron entrando y conociendo a Yola, quien les mostró encantada hasta «las tripas» del proyecto, puesto que el Rey mostró interés y pidió para bajar al taller. La Reina por su parte apreció la calidad y los diseños de sus bolsos, y parece que ahí se inició el flechazo.

Febrer, quien no detalla cómo han llegado los dos bolsos de Ansa per Ansa a la Reina, explica que se encontraron de nuevo en la recepción de este agosto en Marivent, y que Letizia es muy amable y aprecia los complementos exclusivos.