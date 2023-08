Ramon Sintes Villalonga (Ferreries, 1991), Caixer Batle, s’entrena dalt cavall per sortir per Sant Bartomeu des de Sant Antoni, encara sense saber que el seu grup polític, on anava de número quatre, conformaria l’equip de govern. En tot cas, aquells entrenaments servirien, perquè a Ferreries hi ha el bon gest, per tradició, d’alternar aquest càrrec també amb l’oposició.

Regidor de Festes, Promoció i Desenvolupament Econòmic, Comunicació i Ocupació, Ramon Sintes representa l’Ajuntament aquest any dalt cavall després que Pedro Pons, el batle, li hagi delegat el càrrec. I ell agafar-lo «amb molt de gust». Encara que mai havia sortit com a cavaller a la qualcada. S’entrena a primeríssima hora cada matí al Club Hípic Sa Creueta des Migjorn, amb un cavall veterà i esperit noble, en Pichi, amb molts caixers batles i capellanes de totes les festes de Menorca ja a les espatlles. Sintes entra després al seu despatx de l’Ajuntament i s’agafa a la carpeta, que cada mandat passa a mans de regidor en regidor, de les coses de Sant Bartomeu; des del requisit de posar arena, l’enramat de carrers, als temes de seguretat, i sense comptar l’extens programa de festes, que va ser una de les primeres tasques que aquest equip de govern es va trobar damunt la taula tot just prendre posició, el dia 17 de juny passat, a dos mesos dels dies grans de Ferreries. Noticias relacionadas Tots els actes de les festes de Sant Bartomeu Más noticias relacionadas Amb l’orgull de representar el càrrec de caixer batle, el jove de 31 anys Ramon Sintes surt a les festes disposat a donar-ho tot per aquest poble que tant estima. El seu pare, Ramon Sintes Olives, havia estat aficionat a anar dalt cavall amb en Joan de la Marcona, tot i que no havia sortit mai a les festes. L’únic referent familiar és un besavi matern, Joan Mercadal, que també ho va ser caixer batle, però as Mercadal. Casa seva, al carrer Pau Pons, ja es prepara per a l’acollida de la gent, amb amics vinguts de fora que no es volen perdre aquest moment. Servirà també per donar-li suport, donat que va perdre la seva parella fa just un any. Una trista lliçó sobre la importància de gaudir del moment, diu. I afegeix que el cavall, en aquest sentit, l’ha ajudat molt. Josep Manguan torna a repetir com a caixer capellana Ramon Sintes presideix la Junta de Caixers d’aquest any; al costat del sobreposat, Antoni Moll Florit; el pagès, Joan Xavier Coll Fullana; el caixer casat, Onofre Janer Cardona, i la capellana, Josep Manguán Martínez. La fabiolera és Sílvia Pons Martí. La qualcada d’aquest Sant Bartomeu té un total de 137 caixers i cavallers, i en sortiran uns 92 cada dia. És any rècord, per cert, d’inscripció, amb uns quatre més que l’any passat. El cavaller més veterà torna a ser Tomeu Martí Pons, de 79 anys, que surt per 55a vegada, l’únic amb pin d’or de Sant Bartomeu, tot i que n’hi ha molts a la qualcada que el tenen de plata, amb una veterania de 25 anys, com Joan Coll Allès, que va rebre enguany la distinció.