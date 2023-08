Tot i la sufocant calor d'aquest dijous, dia de Sant Bartomeu, els ferreriencs i visitants han compartit des de bon matí l'alegria de les festes, l'emoció contagiada pels bots dels cavalls, la solemnitat de la Missa de Caixers així com la festa més jove amb la revetlla de l'esplanada de l'Auditori.

La diana de les vuit i mitja del matí amb la banda de música de Ferreries acompanyada de la comparsa de capgrossos ha recorregut el poble que aquests dies llueix engalanat per les festes patronals de Sant Bartomeu. Carrers i places amb garlandes de colors, algunes de tela cosida, canyes i banderes de Balears, imatges de Sant Bartomeu i rètols desitjant 'Bones festes' comparteixen l'espai amb les cases i cotxeries obertes on les taules ofereixen als familiars, amics i veïns uns pastissets, una coca bamba amb xocolata o uns rubiols, per exemple.

El caixer batle, Ramon Sintes, en el moment de sortir de ca seva al matí | Katerina Pu

La qualcada amb prop de 90 cavalls ha començat a formar-se molt d'hora, a les 8:45 del matí, amb el replec de caixers i caixeres i tancant la comitiva el caixer batle, Ramón Sintes, regidor de Festes, i el caixer capellà, Josep Manguán, rector de la Catedral. Els moments previs al Jaleo són sempre emocionants, els caixers i caixeres passen amb les seves levites i guindoles i hi ha temps per saludar als coneguts, als més petits i als més grans. Els residents al geriàtric xalaven dels bots que un per un els oferien tots els cavalls al seu pas davant d'ells.

Jaleo de dues voltes

Entre la Junta de caixers i l'Ajuntament de Ferreries s'ha decidit al matí amb la previsió d'altes temperatures, reduir el jaleo en una volta deixant-lo en dues voltes i la de les canyes verdes. Tal com explicava al capvespre el batle Pere Pons «amb les dues voltes la gent ha disfrutat moltíssim i el Jaleo ha durat un poc manco, que també ha estat bé perquè feia una calor de no dir».

Fillets fan la capedeta a un cavall des de la barana del carrer de Sant Joan | Katerina Pu

La plaça i els carrers més propers estan plens però sense aglomeracions i la gent gaudeix molt de les evolucions dels cavalls, amb aplaudiments sentits pels bots més llargs i els moments més emocionants com quan s'ajunten dos caixers en una mena de ball o quan fins a tres cavalls coincideixen al Pla de l'Església.

La pomada, amb una sensació tèrmica al migdia de 37 graus, es pren amb moderació i l'aigua és la beguda preferida. Els ferreriencs presents arreu, xalen dels seus dies festius, compartint xerrades, begudes, riures i emocions entorn als cavalls, a peu d'arena o des dels balcons i finestres.

Després del jaleo, la Missa solemne i la beguda dels Caixers, es retorna el penó a l'Ajuntament i la fabiolera, Sílvia Pons, sona el darrer toc de fabiol.

Tots els caixers, al Pla de l'Església, després de la Missa de Caixers | Katerina Pu

La Creu Roja ha fet desenes d'assistències –25 el dimecres–, per ferides lleus o marejos. A darrera hora del capvespre d'avui, una baralla acaba amb dos detinguts per la Guàrdia Civil.