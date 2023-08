Es complicat saber a quina hora s'acaba un dia de festa, però no tant quan comença. I a Ferreries, aquest dimecres durant la primera jornada de Sant Bartomeu, han estat escrupolosament puntuals. Just quan el rellotge marcava les quatre de la tarda, tal com avisaven les campanes, s'han sentit els coets, el tret de sortida perquè la comparsa de capgrossos partís de l'Ajuntament anunciant que Sant Bartomeu 2023 estava en marxa.

De fet, ja ho estava des de fa unes hores amb la celebració dels protocols previs. Al migdia, l'alcalde Pedro Pons Huguet ha complert el mandat de lliurar la bandera amb la imatge del patró al caixer sobreposat, Antoni Moll Florit, i a continuació ha fet el mateix amb el bastó de comandament que ha atorgat a la màxima autoritat de les festes, paper que havia delegat en Ramon Sintes Villalonga com a caixer batle.

El so posterior del Primer Toc de fabiol a càrrec de Sílvia Pons Martí i la interpretació de l'himne amb la Banda de Ferreries i la coral Clau de Sol han fet esclatar el poble, que abarrotava el pla de l'Església. S'ha seguit després amb tradicions com les d'homenatjar les persones grans del municipi i repartir les veles i l'aigua-ros.

Després d'unes hores de descans, tot estava llest per continuar els protocols festius. El primer ha servit per posar de manifest com de volguda és la fabiolera del municipi, a qui molts han victorejat i han aprofitat per fotografiar-se al seu costat. Això ha passat abans que sonés de nou el seu instrument quan faltaven vint minuts per a les cinc de la tarda.

Els capgrossos han començat a desfilar a les quatre del capvespre | Josep Bagur

La festa ja estava en marxa i llançada per reunir una qualcada de la qual aquest any en formen part fins a 137 participants, 92 per tanda. La primera parada ha estat al costat del geriàtric per recollir el caixer sobreposat, que a lloms del seu cavall ha protagonitzat el primer gran salt de les festes de Sant Bartomeu aclamat per un públic que anava sent cada vegada més nombrós.

Complint amb l'horari previst per l'Ajuntament al seu programa de festes, a les cinc de la tarda en punt el fabiol ha tornat a sonar davant del domicili del caixer batle, que amb una breu intervenció ha donat permís a Toni Moll perquè comencés un Replec que a poc a poc ha anat augmentant la mida de la qualcada. Un itinerari seguit per una gran quantitat de fidels a la festa que han estat testimonis també de com se sumaven a la comitiva la resta dels membres de la Junta de Caixers, Joan Xavier Coll (caixer pagès), Onofre Janer (caixer casat), Josep Manguàn (caixer capellà) i, finalment, el caixer batle.

La fabiolera, Sílvia Pons Martí, en el moment de començar el replec | Josep Bagur

A mesura que passaven els minuts, l'esperada festa s'anava caldejant a Ferreries. D'una banda a causa de la creixent ànsia dels assistents davant la imminent arribada del que sens dubte és un dels moments més esperats de la jornada, el Jaleo; però també perquè potser el d'avui possiblement és una de les festes més caloroses que es recorden els últims anys. Si bé és agost i és el que cal esperar, quan el rellotge marcava les 17.30 de la tarda, i per sort bufava una lleugera brisa per moments, el mercuri arribava als 36 graus, però la sensació tèrmica se situava fins a dos punts per sobre.

Una gernació en els primer moments del jaleo | Josep Bagur

Encara que poc importa la calor quan hi ha ganes de festa, i aquesta ha arribat al punt més alt en el moment que el rellotge de l'Ajuntament ha marcat les 19.30 hores, i han començat a sonar, després d'un pasdoble previ, les esperades notes del Jaleo al ritme de la banda local.

Com a novetat, cal destacar que enguany s'ha fet servir un sistema de megafonia per demanar prudència en castellà, català i anglès, abans de començar el jaleo.