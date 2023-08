Ferreries ja té les festes en marxa. Les de Sant Bartomeu 2023 han començat ben puntualment, a les 12 d'aquest migdia, amb el primer acte protocol·lari, el de l'entrega de la bandera i el primer toc de tambor i fabiol.

Com sempre, el Pla de l'Església ha estat ple de ferreriencs, ferrerienques i visitants que no podien esperar a veure l'inici de les festes. A dalt de la tarima de l'ajuntament hi havia la corporació municipal, i també els caixers i cavallers de la qualcada. Just després que hagin sonat les campanes de l'església de Sant Bartomeu, el batle, Pedro Pons Huguet, ha fet entrega de la bandera amb la imatge del sant al caixer sobreposat, que enguany és Antoni Moll. «Us faig entrega de la bandera de Sant Bartomeu, perquè, al capdavant de la qualcada, passegi, amb honor i alegria pels carrers i places de Ferreries, anunciant a tota la gent que les festes han començat!», ha dit, un moment que estat respost amb aplaudiments de la gent.

El batle, entrega el penó de les festes al caixer sobreposat, Antoni Moll | Josep Bagur

Després, ha estat el torn de l'entrega del bastó al caixer batle, Ramon Sintes, «perquè representeu l'Ajuntament de Ferreries al capdavant de la qualcada en aquestes festes de Sant Bartomeu».

Tot estava a punt, per sentir, amb emoció el primer toc de les festes, enguany de nou a càrrec de Sílvia Pons Martí, fabiolera. I com de costum, després l'animació ha saltat quan la banda música ha tocat l'himne de Ferreries, cantat per la coral Clau de Sol i tota la gent de la plaça.

El caixer batle, Ramon Sintes, en el moment de recollír el bastó | Josep Bagur

I així, ben animats, han començat els ferreriencs les festes d'enguany. Els caixers s'han dirigit després al geriàtric, per a desitjar les bones festes als residents. Mentre, també repartien les candeles i aigua-ros per les cases.

Els caixers ja han repartit aiguarós | Josep Bagur

Al capvespre, l'esclat d'alegria començarà a les 16 hores, amb la sortida dels capgrossos. Tres quarts d'hora més tard, la qualcada començarà a desfilar pels carrers del poble.