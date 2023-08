Sant Lluís ja fa dies que viu amb intensitat els preparatius per als dies grans de les festes. Les ganes de celebració s’escampen entre els vesins i vesines de tot el municipi, i els membres de la nova Junta de Caixers del bienni 2023-24 ja compten les hores que falten per al Primer Toc de fabiol.

Enguany, al capdavant de la qualcada hi haurà Tomàs Rotger, que comandarà la comitiva per delegació de la batlessa Loles Tronch. Rotger és un cavaller veterà, que mai havia format part de la Junta tot i que va sortir per primera vegada l’any 1997.

Els altres membres de la Junta són Carmen Pons, com a caixera casada; Jesús Fedelich, com a caixer pagès; Sheila Busutil, com a caixera fadrina; Llorenç Sales, com a caixer capellà; José Luis Pinilla, com a caixer municipal; i Laura Kenion, Miquel Pons i Pedro Juan Pons com a caixers vocals.

La Junta la completarà el fabioler Jordi Orell, un altre veterà de les festes tot i la seva joventut, que va sortir per primera vegada com a fabioler fa 22 anys en la qualcada d’ases de Sant Lluïset, i que ha participat durant disset anys en les festes patronals del seu poble natal. A més, Orell estrenarà una buldrafa pròpia, que ha dissenyat el seu pare, Tomàs Orell, amb l’illa de l’Aire com a motiu principal.

En total, la qualcada comptarà amb la participació de 70 caixers i cavallers, dels quals 47 seran de Sant Lluís i 23 convidats, i tant el dissabte com el diumenge sortiran 54 genets. Entre tots ells, hi haurà 8 joves que debutaran dalt del cavall.