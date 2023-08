Després d’haver estat suspesa el diumenge per pluja, aquest dilluns van desfilar pel Cos de Sant Lluís les carrosses de les festes amb les seves temàtiques crítiques o inspiradores. Desfilaren també els gegants del poble però sense els grups geganters convidats d’Alcúdia (Mallorca) i Torrejón de Ardoz (Madrid), com estava previst per diumenge, perquè ja tenien programada la tornada.

La forta pluja va interrompre sobtadament el jaleo de diumenge i va impedir la celebració de la revetlla amb Juke Box Band així com el llançament dels focs. Grups d'amics i familiars així com alguna entitat com el Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, la xaranga Bon ball Tenim i el Flic flac gimnàstic club prepararen amb molta creativitat i feina les carrosses, en les quals faltava algun membre pel canvi de dia. Les carrosses, que per primer any van ser objecte de votació dels assistents per internet per escollir la millor de tres categories, oferiren una temàtica ben diversa. La des Diari, premi a la més divertida | Gemma Andreu L'antiga discoteca Pachá del poble, els jocs esportius IGA, la demanda d'un institut escola a Sant Lluís, el xiringuito Los Bucaneros de Binibèquer que segueix tancat al públic o la pel·lícula «El gran showman» van ser els motius presentats. També aquest mateix diari, amb la seva redacció, va ser el tema escollit pel grup de joves que l'any passat desfilaren a mode de prostíbul, aixecant un debat sobre la llibertat d'expressió al carrer i als comentaris del diari digital. Molta animació al Cos de Sant Lluís durant la desfilada | Gemma Andreu Segons el resultat de les votacions populars el premi a la carrossa amb millor vestimenta va ser per el grup Flic Flac amb les seves acrobàcies; el premi a la millor temàtica va recaure en la carrossa de Los Bucaneros i la més divertida la que feia referència al diari Menorca.