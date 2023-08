El municipi de Sant Lluís viurà aquest diumenge la seva segona jornada de festa pendents del cel, l'arribada del mal temps i el descens de les temperatures. En principi, les previsions no són molt prometedores si tenim en compte la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. S'avança l'arribada d'«un canvi dràstic» amb un avís taronja per tempestes «fortes o molt fortes» a totes les illes. En el cas concret de Menorca, es parla també, a més de les precipitacions, de la possibilitat de ratxes de vent molt fortes i fins i tot de pedra. Tot això és «més probable i intens a partir del migdia».

Així les coses, això podria permetre que es pugui celebrar el segon Jaleo de les festes si la pluja no és intensa i es garanteix la seguretat per als integrants de la qualcada. També està en l'aire el desenvolupament de la part del programa vespertí, amb la desfilada de carrosses com a activitat estrella.

En aquest cas, tant l'alcaldessa del municipi, Dolores Tronch, com la regidora responsable de l'àrea de festes, Patricia Pons, han confirmat que s'esperarà fins a última hora per prendre una decisió sobre aquesta activitat. Si s'anul·lés, la intenció és que es pugui ajornar fins al dilluns.

