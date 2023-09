La revista de les festes de la Mare de Déu de Gràcia aconsegueix posar lletra i imatge al sentiment que molts maonesos tenen per la festa patronal. Ho fa amb uns continguts que mostren a moltes persones que estimen i celebren la festa. «Es Diari» fa arribar avui matí la publicació a tots els subscriptors de Llevant i als punts de venda habituals. Ahir es va presentar al claustre de Sant Francesc, del Museu de Menorca, en un dels primers actes de la programació festiva de Maó, que comptà amb la participació d’autoritats, col·laboradors i membres de l’equip del «Menorca» que han participat en aquest treball editorial. Una festa per obrir la porta a Gràcia.

«S’ha de cuidar l’herència»

L’editor del diari, Josep Pons Fraga, va obrir l’acte, recordant l’arrel religiosa d’una festa que té «el nom i llinatges de la patrona de Maó, la Verge de Gràcia». Va valorar la gran portada de Lluís Castelló Catchot i va destacar cada un dels continguts de la revista, mentre els assistents l’anaven fullejant, i la gran feina que han fet un bon nombre de col·laboradors.

El batle, Héctor Pons, el bisbe Gerard Villalonga, l’editor del diari, Josep Pons Fraga, el director Josep Bagur, la gerent Meri Pascual, la directora de negoci Reyes Rico, la coordinadora de la revista Mercè Pons i els membres de la Junta de Caixers | Gemma Andreu

En la intervenció insistí en la importància de «conservar i cuidar una herència cultural rebuda i transmesa durant generacions, en una societat on s’està imposant el laïcisme». Destacà que Maó és una «ciutat acollidora que sap combinar tradició, progrés i modernitat».

Altres intervencions

Totes les intervencions de l’acte van tenir un caràcter festiu. El batle de Maó, Héctor Pons, va explicar com la ciutat es transforma durant la preparació de la festa, perquè les persones i les famílies s’impliquen, des dels que surten a la qualcada, a les cases que preparen menjar, als més petits que viuen l’ambient previ. I en aquest marc va destacar el paper de la revista.

El bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, que al seu article a la revista es defineix com «un bisbe que va néixer i estima Maó», va destacar que la revista té cos i ànima i que val la pena llegir-la. Aquest any no podrà viure «físicament» la festa, ho farà «espiritualment», perquè ha de ser a Roma una setmana per un curset «que ens fan als bisbes de primer any».

El director del diari va destacar la feina «professional i sensible» de la coordinadora de la publicació, Mercè Pons, va valorar l’extraordinari resultat del reportatge gràfic de Gemma Andreu, posant imatges a la lletra de «Es Mahón», i va agrair la fidelitat dels col·laboradors, el suport dels anunciants i la bona feina de la impremta.

L’acte va acabar amb les sempre emotives notes del fabiol de Víctor Pons, que en un fosquet fresquet es van estendre des del claustre de Sant Francesc, per tota la ciutat.