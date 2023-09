La colla d’amics i geganters de Llucmaçanes no treurà pels carrers de Maó -en contra del seu desig- el gegant fabioler el dia de Gràcia, que es celebrarà aquest divendres dia 8, perquè l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Maó així els hi ha comunicat.

Des del Consistori informen que hi ha molts actes programats per les festes de Gràcia en els que sí que hi participen els gegants de Llucmaçanes, però el dia 8 el passacarrers el formaran els gegants de Maó i la Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar (Barcelona), com a convidats, acompanyats per la Banda de Música de Maó.

Els de Llucmaçanes comuniquen a través de xarxes socials que lamenten no poder sortir el dia de Gràcia tot i la seva disponibilitat. «Rebem amb tristor aquesta notícia», asseguren.

Programa

Els geganters participen en molts actes de les festes d’aquest dies a Maó, com ara la romeria, les festes dels barris, el passacarrers d’aquest dimecres abans del pregó i d'aquest dijous al capvespre després del volteig de campanes i mascletada de les 16:05 hores i el passacarrers amb la comitiva formada pels gegants de Maó i geganters convidats de Menorca a més de la colla forastera convidada d’enguany, de Pineda de Mar. Tots ells acompanyats per la Banda de Música de Maó, la Banda de Cornetes i Tambors de Maó i altres grups musicals, abans de l’inic del replec de la qualcada a les 16:30.