El cantante Dani Juanico sigue con paso firme su camino hacia la academia de Operación Triunfo. El menorquín estaba citado a primera hora de la mañana de este viernes en Sevilla para afrontar la segunda prueba del casting preliminar, ya ante tres miembros del jurado, a los que ha conseguido convencer con su prepuesta.

La prueba arrancó con una breve entrevista en la que hicieron un repaso a su trayectoria por otros talents shows televisivos. «Desde pequeño la música siempre va en mí y creo que Operación triunfo es una oportunidad superguay», explicó el joven de Ciutadella. La portavoz del jurado, Noemí Galera, le preguntó si tenía alguna relación con Cris Juanico, el artista respondió que sí y se esmeró en explicar el parentesco que supone ser fill de cosí, primo segundo, que es lo que son su padre y el cantante de Ja t’ho diré.

Acto seguido pasó a la acción para interpretar el conocido tema de Los Chunguitos «Si me das elegir», un clásico de la música nacional relanzado hace unos años por la estelar versión que interpretó Rosalía en la gala de los premios Goya. A continuación, se sentó ante el piano para afrontar un «remix medio urbano, medio reguetón». Una propuesta que arrancó con un clásico como el «Hit the road jack» the Ray Charles para enlazarlo con varios hits actuales.

Tras las actuaciones de todos los miembros de su grupo, Juanico recibió la noticia de que seguía adelante y que pasará a una tercera fase que se celebrará en Barcelona. Está previsto que Operación Triunfo vuelva a la parrilla este 2023, tres años después de su última edición, a través de Prime Video, plataforma que aún no ha desvelado la fecha de estreno.