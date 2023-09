La Festa des Caixers és un esdeveniment festiu arrelat a Alaior, que antigament era denominat Festa de Sant Nicolau. Es tracta d’una festa que majoritàriament està dedicada per a la gent gran i la més menuda de la població, els quals no poder gaudir intensament de les festes patronals de Sant Llorenç a causa de la gran afluència de gent. El Club de Jubilats i sobretot els residents del geriàtric municipal viuen la Festa des Caixers d’una manera molt especial, donat que ells són els encarregats d’entregar la bandera de la qualcada al caixer fadrí i que durant tota la setmana fan activitats per preparar-la. El Grup d’Amics de sa Festa des Caixers organitza la festa amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior i el suport d’empreses i entitats de la ciutat.