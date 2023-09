El Centre de Geologia de Menorca inicia aquest dissabte 30 de setembre una sèrie d’activitats destinades a infants a partir dels sis anys.

Aquestes estan emmarcades en el cicle d’activitats familiars gratuïtes que organitza el mateix Centre amb la col·laboració de «Sa Xaranga, serveis educatius» des de fa set anys.

La d’aquest cap de setmana endinsarà els més petits en la cuina. Emprant com a model una magdalena i els seus ingredients, descobriran els sediments de les principals roques de Menorca.

«Les roques es diferencien principalment per la mida dels granets que la formen. Si el gres està format per arena, nosaltres comparam l’arena amb el sucre de la magdalena. Així, els fillets i filletes poden anar entenent a poc a poc el món de la geologia d’una forma lúdica», explica el director del Centre, Agustí Rodríguez.

En marxa des de l’any 2016

I és que l’edició és un èxit any rere any, ja que les places assignades a cada taller s’acaben esgotant. «Per a aquesta primera que tenim ara de cuina hi ha 20 places disponibles per als infants, a més dels seus acompanyants. Depèn segons l’activitat», assenyala el director alhora que deixa clar que aquesta resposta tan positiva és el que els «anima» a repetir cada any.

A part de l’activitat de cuina, just una setmana després està programada una excursió per la part alta del barranc d’Algendar, on els infants intentaran reconèixer els fòssils i les roques per tal d’entendre els processos que van formar l’indret.

Amb una setmana de descans per entremig, l’activitat retorna al Centre amb una gimcana pels carrers de Ferreries el dissabte 21 d’octubre. Els més petits podran conèixer els diversos fòssils que es troben a les façanes de les cases del poble.

Els interessats en formar part d’aquestes activitats poden inscriure’s en el formulari publicat a les xarxes socials del Centre o demanant informació al correu electrònic centregeologia@gmail.com o mitjançant el telèfon 971 37 45 05.

A més d’aquest cicle en què cobra més pes l’aspecte lúdic, al Centre de Geologia també hi ha cabuda per a les visites dels joves d’Educació Primària i Secundària. Aquestes formen part dels tallers propis del programa «Salut Jove» que promou el Consell.

Gràcies a aquests, el Centre de Geologia de Menorca rep cada any més de 500 estudiants.