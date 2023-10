Després de l’estivada, és a dir, l’hort d’estiu en què es cultiven tomàtigues, pebres, albergínies, carabassons i altres productes similars, l’arribada de sant Miquel aquests dies indica l’inici de l’hort d’hivern. Aquesta època de l’any coincideix amb un bon moment per a sembrar les llavors de tota mena de cols, bledes, espinacs i lletugues, les quals es poden emprar durant tot l’any.

El Viver Plantes de Menorca del GOB, creat l’any 1998, es caracteritza per una filosofia molt marcada a l’hora d’actuar en les diferents línies de feina que té obertes actualment.

«Tant la jardineria com l’horta poden tenir uns impactes ambientals negatius. En canvi, segons com es faci, poden arribar a tenir un benefici per al medi ambient», assenyala el coordinador general de l’associació mediambiental, Cristòfol Mascaró.

I és que el principal problema de la jardineria són els tipus de plantes que es fan servir, ja que solen requerir molta aigua. De fet, «moltes plantes invasores que tenim a l’Illa són plantes originàries de la jardineria que han fuit», apunta Mascaró.

És per aquest motiu que el Viver només treballa amb plantes autòctones de l’Illa, rebutjant l’ús de productes químics i un reg d’aigua excessiu, més pròpies de la jardineria convencional.

«Intentam fomentar un hort emmarcat dins l’agricultura regenerativa, la qual intenta reproduir un ecosistema a l’hort», explica el responsable del GOB. Això no vol dir una altra cosa que a major diversitat d’espècies, més pol·linitzadors arribaran al Viver. D’aquesta forma s’afavoreix un major control de les plagues sense haver de recórrer als mètodes convencionals, ja que els pol·linitzadors són considerats els grans enemics de les plagues.

Col·laboració ecològica

El GOB fa feina de forma conjunta amb l’Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca (Apaem), la qual s’encarrega de reproduir les espècies locals gràcies al seu banc de llavors. Al mateix temps, la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, aporta bastants planters al Viver, contribuint a la difusió de la feina del centre.

I és que aquesta col·lecció de varietats locals estan disponibles per al públic general, el qual pot anar al Viver i comprar-les.

«El fàcil és anar substituint aquestes varietats locals per altres comercials que tenen diferents perjudicis. Però les varietats locals s’han anat adaptant al territori i estan més adaptades a aquest tipus d’horta en què nosaltres creiem», recalca el coordinador.

Per una altra banda, el boom de la gastronomia insular també està contribuint a potenciar aquest producte local.

Les espècies

La col xorca. Tenint moltes similituds amb la seva germana la col plana, la realitat indica que la col xorca és ideal per a preparar un plat típic de llom amb col.

La col plana. Una col més compacta, encara que dins les fulles estan més separades. Es pot fer servir per a un plat de perdius amb col.

Les bledes. Encara que també es poden fer servir a les raoles, són l’acompanyament perfecte per a un bon plat de ciurons.

Els espinacs. Serveixen per a tota mena de plats. Des de coques de verdures fins a les raoles, una elaboració d’origen àrab i de les més antigues que hi ha a l’Illa.