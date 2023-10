El ioga ha arribat a Menorca per establir-se. Gràcies a iniciatives com la impulsada pels organitzadors Oriol García i Gabriel Pena, aquesta disciplina esdevé una nova forma d’estimular el turisme a l’Illa.

Entre els dies 28 de setembre i 1 d’octubre, el Llatzeret i el Claustre del Carme de Maó van ser els espais d’acollida per als participants arribats des de pràcticament totes les parts del món, que van adquirir més de 600 entrades per a les diferents sessions.

L’elecció del Llatzeret s’explica per ser un amor a primera vista per a Gabriel Pena. Tot va sorgir arran d’una proposta de qui fos batlessa de Maó entre 2015 i 2019, Conxa Juanola. «Em va comentar d’anar a mirar el Llatzeret. Jo no hi havia estat mai, però quan vaig veure allò, em vaig quedar bocabadat. És un espai magnífic», comenta Pena.

Tanmateix, Pena no només és un enamorat del Llatzeret, sinó de tota Menorca. «Quan vaig arribar aquí vaig veure que Menorca era un espai únic en el patrimoni per la capacitat que ha tingut el poble menorquí de preservar l’Illa», recorda l’instructor de ioga català.

És per això que després d’uns quants intents fallits va acabar apostant per la combinació del ioga amb les galeries d’art. «Vaig anar a demanar a diferents galeries per aquesta proposta. Alguna resposta va ser positiva, però també n’hi va haver moltes que no», confessa el cofundador de Yoga Gallery Menorca.

Tot i finalment establir-se al Llatzeret i al Claustre, ha acabat conservant el nom original de Gallery. «Al final, en aquest cas no deixa de ser una galeria de ioga», explica orgullós.

Els millors professionals

La Yoga Gallery Menorca ha comptat enguany amb la presència d’alguns dels millors professors de ioga del món, arribats des del país de referència d’aquesta pràctica: l’Índia.

Entre aquests s’hi troben Surinder Singh, considerat «el professor més popular de ioga a la capital mundial del ioga», que és Rishikesh.

Per una altra banda, també va impartir algunes sessions el doctor en medicina Ratan Singh, a qui Gabriel Pena va conèixer personalment a la seva clínica de l’Índia. «El desembre passat vaig ser a Gokarna, una localitat al sud del país. La meva parella i jo vam viure un episodi de tos i malestar, per la qual cosa cercàvem un metge. Vam acabar a la seva clínica, que era molt petita i senzilla», comença relatant.

«Ratan va aparèixer allà amb la seva moto i vam al·lucinar de la xerrada que ens va fer sobre l’aiurveda, un sistema de medicina tradicional a l’Índia. Allà vam dir: l’hem de portar a Menorca. La gent ha de conèixer a aquesta persona», narra.

Juntament amb ells dos hi van participar Rekha Tandon, una «estudiosa de la part més clàssica i ancestral del ioga», i altres set mestres instal·lats a Balears.

D’aquests darrers destaca Mireia Coma-Cros, una professional que mostra la part més inclusiva del ioga enfocada a persones amb càncer o malalties cròniques.

Així doncs, els alumnes, van poder gaudir d’un viatge ple de positivisme en la seva recerca per entendre el ioga.

Enfocat des dels seus inicis en un públic major de trenta anys, la pròxima edició està prevista per al maig del 2024. Tot i que encara han de reunir-se per preparar-la, ja tenen pensades possibles novetats a introduir.

«El Llatzeret és preciós i al·lucinant, però presenta complicacions logístiques. Ens encantaria poder pernoctar allà, una cosa en la qual estem intentant arribar a un acord perquè es pugui complir. Si podem oferir aquesta opció de cara a la següent edició, les possibilitats es disparen», conclou Gabriel Pena.