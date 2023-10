La Cooperativa San Crispín celebra aquest dissabte a les 17 hores una cursa popular solidària que s’afegeix als actes de celebració de l’entitat amb motiu del seu 70è aniversari. L’objectiu és fer un recorregut en família, be sigui a peu o corrent que sortirà des de la Central de San Crispín al Polígon La Trotxa d’Alaior i que enllaçarà amb un tram del Camí d’en Kane fins entrar de nou al poble, per acabar novament davant l’establiment principal.

El traçat, de 3,7 quilòmetres, no pretén ser competitiu sinó saludable, festiu i també solidari, ja que servirà per recollir fons a favor de l’entitat Per la Mar Viva, associació que lluita contra la contaminació de plàstics al litoral, causa amb la qual la cooperativa està compromesa en el seu dia a dia.

La presidenta de San Crispín, Belly Ester, explica que es tracta d’una iniciativa que va lligada als valors de la Cooperativa i que no persegueix res més que compartir amb els socis i clients «un moment diferent al voltant de la salut i l’esport». Per poder-se inscriure cal anar a la pàgina web d’Elitechip.