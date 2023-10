El ca de bou Golden de Dogolaxbull, que amb el seu propietari Miquel Cifre Navarro resideix a Alaior, és un autèntic crac donat que ha estat el primer exemplar d’aquesta raça autòctona que ha aconseguit proclamar-se el mateix any campió jove d’Espanya i també de Portugal, per la qual cosa automàticament s’ha convertit en el campió d’Ibèria en la seva categoria des de la seva creació el 2014.

Miquel Cifre és mallorquí que des de 2009 resideix a Alaior i treballa de carter. Des de ben petit sempre li ha agradat la raça del ca de bou i sent una especial predilecció per totes les races que siguin autòctones. «Des de Pasqua de l’any passat tenc un exemplar de ca de bou i el meu objectiu és mantenir la raça, perquè els exemplars que hi ha a l’Illa es poden comptar amb els dits d’una mà», assegura.

El ca de bou, també denominat dogo mallorquí per la seva major presència en aquesta illa, és una raça de ca autòctona de les Balears i no és considerat com a potencialment perillós (PPP). S’estima que prové de l’evolució dels encreuaments d’alà espanyol i el ca de pressa espanyol: el primer és més lleuger i la seva funció va ser la caça major, mentre que el segon és més corpulent i s’encarregava de la pastura de les vaques i bous, entre altres, segons assenyala Cifre.

Presència a l’Illa

El ca de bou no és un desconegut a Menorca, la seva presència està documentada en el segle XIX, donat que -assegura Cifre- l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria s’hi refereix en la seva monumental obra «Les illes Balears en imatges i paraules», concretament en els toms referits a Menorca, i també ho fa l’historiador Pere Riudavets en la seva «Història de Menorca», encara que no empren l’actual nom de la raça, que és relativament recent, sinó el primer els anomena cans de pressa i el segon com els cans encarregats de controlar les vaques.

Però tornem a l’actualitat i al nostre campió d’Ibèria. La consecució dels dos campionats -l’espanyol i el portuguès- ha estat fruit d’un duríssim estiu per a Golden de Dogolaxbull, que ha realitzat una ruta per diferents ciutats dels dos països participant en diferents exposicions morfològiques canines. El resultat no va poder ser millor, per la qual cosa a la Real Sociedad Canina de España i el Clube Portugués de Canicultura no els va quedar més remei que concedir-li el títol de campió jove ibèric.

Més visibilitat

Miquel Cifre està molt content d’en Golden que ha assimilat tot un procés d’ensinistrament per convertir-se en un modèlic ca de bou. Aquests cans necessiten cada dia sortir a passejar, són uns exemplars musculosos, no són atlètics ni de córrer, però tenen una morfologia i una estructura que els demana tenir molta activitat. Ara és campió jove ibèric i més envant el seu propietari lluitarà perquè també ho sigui en les categories adult i veterà. És una de les maneres de donar visibilitat a aquesta raça i que la gent s’interessi. «La tendència d’avui en dia és tenir cans de moda, com rottweilers o dòbermans, però el ca de bou, com també el ca de bestiar, pot servir per ajudar a les feines dels pagesos i per guardar les finques», subratlla Cifre.