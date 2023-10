Els germans Coello Triay, Nacho i Francesc, naturals des Mercadal, han aconseguit el primer premi de l’European Rocketry Challenge (EuRoC), considerada la convenció aeroespacial i la competició de coets més important d’Europa.

Celebrat a la localitat portuguesa de Constância entre els dies 10 i 16 d’octubre, aquest concurs està enfocat cap a estudiants universitaris que presenten un projecte innovador de desenvolupament d’un coet que posteriorment serà llançat.

L’equip Faraday Rocketry de la UPV (Universitat Politècnica de València), fundat pels dos germans, es va coronar com a campió a una de les quatre categories existents. Havent-hi una destinada als documents tècnics, una altra al desenvolupament tècnic, una tercera destinada a l’organització i operacions d’equip, i una darrera en què es valora el vol. És precisament en aquesta en la qual es van imposar a la resta d’equips, la que ells mateixos consideren «la més rellevant». Havent d’atracar-se el màxim possible als 3.000 metres d’altitud, el seu coet va ser el que es va quedar més a prop d’aquesta xifra, assolint 2.914 metres.

Els líders

Faraday Rocketry UPV, format per un grup de prop de 40 estudiants, va aplicar directament a aquesta competició, essent l’únic equip espanyol present juntament amb un altre de la Universitat Carlos III de Madrid. Ambdós equips es van colar entre els 25 definitius dels 48 candidats inicials, tenint així un marge de vuit mesos de preparació per a la prova.

I és que l’equip com a tal era de recent creació, complint-se ara dos anys. Tot va sorgir a iniciativa dels Coello, els quals van proposar-ho directament a la direcció de la mateixa UPV davant la manca d’oportunitats existents respecte a projectes relacionats amb coets, la seva gran passió des de petits.

Nacho, estudiant d’enginyeria mecànica i enginyeria aeroespacial i cursant actualment un màster en mecànica de fluids, i Francesc, encarant el seu darrer any com a estudiant d’enginyeria aeroespacial, van posar-se mans a l’obra com a grans apassionats de la tecnologia que són. Ocupant-se el major, Nacho, de la direcció tècnica del projecte, Francesc va prendre les regnes de la part administrativa, encarregant-se així d’obtenir el finançament necessari per a desenvolupar el projecte.

Una part dels fons necessaris els va posar la mateixa UPV, però l’altra va ser aportada per patrocinadors com Siemens, encarregats del software de simulació del coet; o la informàtica HP. Amb aquesta distinció, se’ls obren moltes portes de cara a un gran futur professional com a enginyers aeroespacials.