Maó ja comença a escalfar motors de cara a la celebració dels dies de Halloween i de Tots Sants. L’Ajuntament va presentar aquest dijous totes les activitats que té programades per als vinents dies amb motiu d’aquestes festivitats. En primer lloc, destaca Sa Bunyolada que es durà a terme el proper dimarts 31 al pati del Claustre del Carme. En ella es repartiran un total de 600 bunyols, havent-hi la possibilitat de triar una opció sense gluten. De la mateixa manera, també es repartiran 25 quilos de castanyes i 25 litres de xocolata.

A més del menjar i la beguda tradicionals, la jornada estarà amenitzada pels jocs populars organitzats pel grup Sa Xaranga, l’espectacle Show de Clown d’Armando Jaleo i la música de Ritmo Menorca. De forma paral·lela i el mateix dia, també es durà a terme al Claustre del Carme el popular concurs Els Millors Bunyols de Maó. Els tasts del jurat començaran a les 18 hores, sent l’entrega de premis a les 19.30 hores.

A més, entre el divendres 27 i el dissabte 4 es desenvoluparan diverses activitats relacionades amb la temàtica de Halloween, pensades per a infants i joves i organitzades per entitats i associacions del municipi, així com per l’Espai Jove i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Maó.