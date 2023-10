Del 8 al 13 de febrer, Ciutadella esdevindrà un gran bosc. Aquesta és la temàtica que ha escollit l’Ajuntament per al pròxim carnaval, la qual obre un munt de possibilitats de disfressa per a tothom que vulgui participar de la idea.

La batlessa, Juana Mari Pons, i el regidor de Cultura, Dinamització i Festes, Miquel Pau Fullana, van presentar el tema sobre el qual girarà la decoració carnavalera del centre antic. Ho van fer aquest dimarts, «per engrescar la gent i que tenguin prou temps per preparar comparses». I és que un dels objectius que es marquen des de la regidoria és aconseguir recuperar el millor ambient, especialment en la rua del diumenge. «Esteim intentant saber perquè la gent ha deixat de participar en la rua», almenys en la mesura en què es feia anys enrere.

Reconeix Fullana que els carnavals temàtics van donar un impuls a una festa que havia decaigut, d’ençà que el Casino 17 de Gener havia deixat d’organitzar la desfilada dominical. A més, va ser un bon reclam «premiar els guanyadors amb estades a Es Pinaret», més que no amb premis econòmics. «Per jo, l’incentiu són les ganes de fer festa, no el premi que puguis guanyar», opinà Fullana.

A concurs

Com és habitual, l’encàrrec per decorar els carrers del centre amb la temàtica escollida es farà per concurs. Està previst que el plec de condicions es publiqui pròximament, per tal que es puguin presentar les entitats que ho desitgin.

El carnaval 2024 tindrà les habituals rues infantils del divendres dematí (9 de febrer) i les activitats i festes del capvespre. «Per dissabte, a veure si tenim una idea perquè la gent surti», un dia complicat, on hi ha molta tradició de visitar altres pobles, com Ferreries.