El Col·legi Nostra Senyora de la Consolació, de Ciutadella, celebra enguany el centenari de l’obertura per les germanes de la Consolació d’una escola al carrer de ses Andrones que durant aquest temps i en la ubicació al carrer Mare Molas ha marcat la vida de diverses generacions de filletes i fillets. Una efemèride que es resumeix amb el lema «Cent anys educant amb el cor».

Aquest dissabte, a les 11 hores, es celebrarà una Eucaristia en acció de gràcies presidida pel bisbe Gerard a la Catedral de Menorca i posteriorment, a les 14 hores, hi haurà un dinar de germanor a l’hotel Sagitario, amb música i ball.

El Col·legi Nostra Senyora de la Consolació té aquest curs 2023-34 una matrícula de 546 alumnes, distribuïts en tres etapes educatives: 75 en Infantil, 282 en Primària i 189 en Secundària, mentre que compta amb 40 professors. La directora del centre des del curs 2021-22 és Cristina Martí, amb formació de magisteri musical, encara que treballa al centre des de fa set cursos.

Cristina Martí afirma que el centenari suposa que s’ha pogut influir en la vida de moltes persones, sobretot en la de filletes i fillets que són el futur. Des de les primeres germanes de la Consolació que van posar en marxa el col·legi i les primeres alumnes que van assistir a l’escola ubicada inicialment a ses Andrones fins a les quals en l’actualitat estudien al centre i les que s’incorporaran, s’està influint en el futur de la ciutat.

Martí assenyala que l’equip directiu i el professorat és conscient que té una responsabilitat perquè suposa educar el futur i fer una bona transmissió de valors humans i cristians. A més, «suposa molt de goig, suposa una acció de gràcia molt àmplia a molta gent que ha passat pel centre, germanes i altres professors que no ho són. També suposa un agraïment de moltes famílies que confien en nosaltres», afirma.

L’escola de la Consolació ofereix una educació cercant el creixement harmònic de totes les facultats dels seus alumnes | Gemma Andreu

Història

El Col·legi Nostra Senyora de la Consolació és un centre concertat amb jornada continuada que té el seu origen en la labor educativa que va iniciar santa Maria Rosa Molas, fundadora de les Germanes de la Consolació.

El 18 de novembre de 1923 s’inaugurà el col·legi de Ciutadella per a al·lotes al carrer de ses Andrones. Durant l’estiu de 1960 es van fer algunes millores a aquest edifici. L’actual col·legi de la Consolació de Ciutadella es va començar a construir l’any 1967, i el 15 de setembre de 1971 la comunitat s’hi va traslladar per iniciar la seva labor educativa-cristiana. El 12 de juliol de l’any següent les germanes van deixar el col·legi de Maó, que s’havia obert el 1902 i que durant la Guerra Civil Espanyola van funcionar tres aules, per a quedar només a Ciutadella. El centre ofereix una educació cercant el creixement harmònic de totes les facultats físiques, intel·lectuals i morals dels alumnes.