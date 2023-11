El pròxim dia 2 de desembre a la sala Es Gremi de Palma es celebra el certamen de Miss Grand Balears 2023, en què una de les favorites és Ndeye Fatou, una senegalesa de vint-i-tres anys que en fa cinc resideix a Menorca. La guanyadora representarà a Balears en el pròxim Miss Grand España 2024. «En aquesta meravellosa illa m’han acollit i m’han fet sentir com a ca meva; per açò, seria un honor poder representar a Balears portant a Menorca com a bandera», assegura Fatou.

Ndeye Fatou afirma que «em va costar trobar les meves persones, però com se sol dir ‘les coses sempre arriben quan menys t’ho esperes’ i així va ser, d’un moment a l’altre la meva vida va canviar quan vaig trobar la comunitat del Bàsquet Menorca, l’esport sempre ha estat la meva forma de teràpia i m’ha ajudat molt tant físicament com psicològicament». La delegació regional de Miss Grand Balears informa que la jove que resulti guardonada d’entre les 18 finalistes, gaudirà del regnat d’un dels concursos de bellesa més importants a l’àmbit nacional i amb una gran projecció internacional.