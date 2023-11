Un any més, es Mercadal ha preparat un ampli programa d’actes per celebrar la festivitat de Sant Martí d’hivern, patró de la població.

L’acte institucional tindrà lloc aquest divendres, a partir de les 20 hores, a la Sala Multifuncional, i servirà per retre homenatge als caixers que fa més de 25 anys que participen en la qualcada de Sant Martí. Durant l’acte també es projectarà un vídeo elaborat pel grup Aixuxines, amb el qual es reviuran els millors moments de les festes patronals del passat mes de juliol, i es donaran a conèixer els guanyadors dels premis de pintura de Sant Martí, de literatura infantil i el d’investigació des Mercadal i Fornells.

A més, el programa inclou un ball a càrrec de Blue Moon i una revetlla musical amb Jukebox Band, aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores, a la Sala Multifuncional.

Actes de les entitats

La celebració també comptarà amb actes organitzats per les entitats del municipi, com l’exposició «D’Dones», a Ca n’Ángel; l’obra de teatre «Claroscuro», organitzada per l’associació Vesines des Mercadal a la Sala Multifuncional; i diverses batucades, festes i concerts, que tindran lloc durant el dissabte i el diumenge.