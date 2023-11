Els Cinemes Moix Negre, de Ciutadella, van acollir anit, en el marc del Menorca Doc Fest, les presentacions de dos treballs de Macià Florit i Elsabeth Produccions. Per una banda, el curtmetratge documental «Pedreres de marès. Espais en transformació», i per l’altra, la preestrena de «Tòtem», un curt també documental, dedicat al trentè aniversari de la Fundació Lithica.

Precisament, l’aniversari de la iniciativa que ha permès recuperar les Pedreres de s’Hostal i convertir-les en un referent, és l’embrió d’aquests dos audiovisuals. El primer, «Pedreres de marès. Espais en transició», és un documental de 37 minuts que repassa la història de les pedreres de Menorca. Ho fa, de la mà dels «darrers testimonis de trencadors», com Paco Tudurí, Joan Caules i Magí Moll, apuntava ahir el director del film. I com a contrast, per veure l’evolució de l’ofici, tres professionals actuals, Fèlix Olives, Tóbal Torres i Toni Pons.

Macià Florit ha dirigit els dos documentals.

El documental fa una visió històrica i, justament, esdevé espectador directe del tancament de dues de les tres pedreres que encara estaven actives fins ara. «Per diferents motius, les pedreres de Sant Esteve i d’Alcalfar Nou han tancat entre 2021 i 2023», el període en què s’ha produït el curtmetratge. És, per tant, una mostra del declivi d’un ofici que ha permès configurar Menorca així com és avui, proporcionant la pedra mare de tantes construccions. «És una situació desoladora, perquè s’ha deixat perdre un ofici artesanal» i «ja només queda en actiu Son Salord, a Ciutadella», diu Florit. Per aquest treball, Elsabeth Produccions ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Lithica, IB3, el Consell i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Preestrena

El públic assistent va presenciar, igualment, la preestrena del documental «Tòtem», fet en col·laboració amb Lithica. En aquest cas, és una peça «inesperada, va sorgir del material i la feina feta» amb l’altre documental. Amb una durada de 15 minuts, es presenta «amb un altre to» i «amb la idea que pugui circular per festivals de cine», exposa el director, qui s’ha centrat «en la llavor més íntima i poètica que va ser l’origen de Lithica» i el seu projecte de recuperació de les Pedreres de s’Hostal. Un guió que parteix del testimoni de Laetitia Lara i dels textos que va escriure durant els anys 80 «quan va descobrir per primera vegada aquestes pedreres de la mà de Toni Pons ‘Pitxon’», detalla Macià Florit.