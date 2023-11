Coincidint amb la setmana en què es commemora el seu sant (dilluns 13), la població d’Alaior celebra aquest diumenge la festivitat de Sant Diego amb el tradicional enforn, benedicció i repartiment dels panets en honor del Sant.

Tot i que en els darrers temps aquesta tradició havia quedat relegada únicament a l’àmbit domèstic, l’Ajuntament del municipi va optar per recuperar-la i incloure-la a la celebració de la festivitat davant el perill que suposava la seva més que possible desaparició.

Creença popular

La tradició de Sant Diego evoca l’episodi del miracle dels pans i les roses, el qual s’atribueix al mateix patró dels franciscans descalços. Sent cuiner del seu convent, repartia pa d’amagat entre els pobres desacatant les ordres dels seus superiors. Quan un d’ells va intentar agafar-lo per sorpresa, va acabar trobant roses en lloc de panets.

Disposar d’aquests panets garanteix la prosperitat i el suport de les famílies durant tot l’any, segons la creença popular. Així doncs, el forn Can Xeixa (antic Can Florencio) i un grup de voluntàries han estat pastant i bullint els panets entre ahir i avui per repartir-los a la missa de diumenge. En total, són tretze quilograms de massa per produir al voltant d’uns mil panets que també es faran arribar als residents del geriàtric municipal i als domicilis de les persones malaltes que no poden sortir de casa.