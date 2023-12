La Creu Roja Maó-Es Castell va reunir ahir més de 100 persones en un acte per reconèixer la dedicació i entrega del voluntariat. Ho va fer a Thalassa, el nou centre dedicat al patrimoni marítim de Menorca, situat a les antigues pedreres de S’Arraval Vella des Castell. S’ha pensat en el marc del Dia Internacional del Voluntariat, que tindrà lloc el proper dia 5, perquè qualsevol excusa és bona per agrair la seva dedicació i entrega. «Són persones ajudant persones, la nostra força local», va assenyalar la presidenta Àngels Andreu.

Nofre Gener és el responsable de Voluntariat, i coordina les persones amb el projecte a desenvolupar, els entrevista personalment, recull les seves dades personals i els requisits documentals per inscriure’ls com a voluntaris i, finalment, els dirigeix a la tasca corresponent. Sempre va en funció de les seves inquietuds personals o els seus coneixements. Gener va explicar que, actualment, hi ha un total de 381 voluntaris adscrits a les seus de Maó i Es Castell, dels quals es troben actius fent suport un total de 247.

Assistents a l’acte dedicat als voluntaris, al centre Thalassa des Castell.

Enguany, s’han produït 34 altes, i la distribució total per sexes indica que hi ha 220 dones i 161 homes. Pel que fa a la dedicació, 154 persones presten servei a una activitat, 51 persones a dues activitats i 33 persones voluntàries ho fan a més de 2 activitats. La resta, estan pendents de definir. Nofre Gener va remarcar que «aquesta dedicació i entrega demostra el grau de compromís del nostre voluntariat. Des de l’àrea, s’organitzen reunions de benvinguda, i també departamentals».

Des de la seu recalquen que la motivació és el factor clau de continuïtat i estabilitat en l’acció voluntària, per açò necessiten contínuament compartir estades, d’escolta activa i continuada per detectar les seves inquietuds i convertir-les en motivació. El mes passat, van organitzar una visita cultural al Castell de Sant Felip, i posterior dinar, que va comptar amb l’assistència de 60 persones.