Activa des de feia anys dins del Grup d’Ornitologia Balear, el 2003 la branca vinculada al món de les aus feia el pas i s’escindia per a constituir-se oficialment com a organització independent. Era la fórmula per tal de distingir-se del vessant més ecologista que adquiria el GOB i suposava el naixement de la Societat Ornitològica de Menorca.

Els fonaments de la SOM s’havien començat a posar tres anys abans i de la mà de la quinzena de socis del sector ornitològic del GOB, va iniciar el camí la nova entitat, amb l’objectiu de mantenir viva la passió per les aus i contribuir a la preservació de les espècies amb presència a Menorca.

Hi estaven implicats, entre altres, Félix de Pablo, Rafel Triay, Xavier Méndez o Juan José Carreras, avui ja desaparegut, anima mater del grup «que va saber dinamitzar l’associació». Així ho recorda el seu president, Òscar Garcia, qui valora positivament el creixement que ha experimentat el col·lectiu, tenint en compte que avui compten amb uns 120 socis.

Una tasca important

L’activitat de la SOM és diversa, col·labora amb les administracions fent activitats diverses i campanyes de control de les espècies, fet que permet estar pendents del bon estat dels ecosistemes.

Entre les missions dels ornitòlegs hi ha, per exemple, els seguiments de censos d’aus i d’espècies aquàtiques, d’anellaments científics, o de nius d’àguila peixatera o de milà. També, des de fa 30 anys (ja ho feien quan eren al GOB), estudien les migracions de la primavera i la tardor, i avaluen l’evolució de les poblacions de baldritja i fan una o dues campanyes d’anellament a l’Illa de l’Aire. Illot, per altra banda, del qual la SOM s’ha fet càrrec de la seva vigilància el darrer estiu, per advertir els visitants de les normes que hi ha en aquest paratge protegit.

Un dels esdeveniments més rellevants que ha protagonitzat la SOM va ser el Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana celebrat l’octubre de 2020, amb totes les dificultats que suposà la pandèmia, però que resultà ser tot un èxit d’assistència.

L’ornitologia té per endavant diversos reptes, motivats pels canvis d’usos del sòl que afecten les aus, la crisi climàtica que impacta en les zones humides i els hàbits migratoris de les espècies, o qüestions com la major salinitat de les basses. En qualsevol cas, des de la SOM consideren que «els ecosistemes i les poblacions estan en bon estat, però haurem d’estar pendents de la sequera», en un territori que és Reserva de Biosfera, fet que ajuda a implicar les institucions.

La feina dels ornitòlegs ha estat fonamental per a la revifalla de diferents espècies: el milà ha passat de 7 a 70 parelles en tres dècades, de miloques n’hi ha una seixantena més, i de dues parelles d’àguiles peixateres s’ha passat a cinc.

Quant als reptes com a entitat, Garcia destaca la dificultat d’incorporar joves (sovint marxen fora a estudiar) a una afició que requereix hores de dedicació.

Celebració

Per a commemorar l’aniversari, dissabte conviden els apassionats de l’ornitologia a reunir-se al Parc de s’Albufera des Grau per a una ruta guiada (de 10 a 12 hores). Després oferiran un refrigeri, donaran a conèixer els guanyadors del IV Concurs de Fotografia d’Ocells J.J. Carreras i presentaran el calendari per a 2024. L’activitat és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, abans de dimecres.