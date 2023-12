La quantitat de vi que s’ha produït aquest 2023 a Menorca ha arribat als 242.000 litres, que esdevé un augment del 15 per cent respecte de l’anyada anterior. De la producció obtinguda pels productors menorquins, la meitat, 112.000 litres, va ser de vi blanc. I l’altre 50 per cent del rem recollit va ser per embotellar 62.900 litres de vi negre (el 28 per cent de la collita) i els altres 49.300 litres (22 per cent) van ser de vi rosat. Avui hi ha deu cellers, Bodegas Menorquinas-Ferrer de Muntpalau, Bodegas Binifadet, Compañía Vitivinícola de Menorca-Sa Cudia, Celler Solano, Vinyes Binitord, Sa Marjaleta, Bodegas Torralbenc Vell, Sa Bodega de Son Cremat, Torralba Agrícola i Domaine Santa Catalina. I a més, hi ha uns trenta productors que venen les collites als cellers.