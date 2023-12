Nadal ja està molt a la vora i amb ell arriben els tradicionals Pastorets, una obra de teatre convertida en tota una tradició en aquestes dates. És per això que tant l'Orfeó Maonès com el Teatre Sant Miquel de Ciutadella duen a terme les pròximes setmanes una sèrie de funcions d’aquest clàssic nadalenc.

Trencant la quarta paret

En el cas de l’Orfeó, l’obra s’escenificarà aquest dissabte a les 19 hores i aquest diumenge, a les 12 h. Sota el títol de «Pastorells», la directora Lourdes Moreno incorporarà una novetat en l’edició d’enguany: el cor de l’Orfeó entre el públic cantant nadales. «D’aquesta forma empram tots els recursos que tenim a la nostra disposició a l’Orfeó, que moltes vegades no els feim servir, en especial el cor i la música en directe», explica la mestra de cerimònies.

Repás al guió durant un assaig a l’Orfeò Maonès | Lourdes Moreno

Tanmateix, la resta d’elements seguiran una línia continuista respecte als anys anteriors. «Ha estat un poc complicat perquè estava dirigint una altra obra a la vegada, així que no he pogut fer tots els canvis que m’hagués agradat. Sí que hem canviat actors i, també, entrades i sortides d’algun sketch, perquè fos més divertit i que estigui tot pensat per als fillets», assenyala Moreno.

Caracteritzada per la seva voluntat de rompre la quarta paret, aquesta vegada ho farà «camuflant» molts actors entre el públic assistent. «Intent que la quarta paret no hi sigui perquè l’àngel ja xerra al públic des del principi», apunta la directora.

Un dels darrers assaigs del repartiment d’actors al Teatre Sant Miquel | Katerina Pu

En definitiva, l’objectiu dels «Pastorells» és que el públic es trobi una obra «bastant ràpida i dinàmica» perquè l’hora i quart que dura la funció es passi volant. El desig de la directora Lourdes Moreno és que els espectadors es quedin «sorpresos» i «gaudeixin» de l’espectacle. «Vull que els més petits estiguin cridant i gaudint en tot moment. Això és el que vull enguany», sentència.

Els interessats poden adquirir les seves entrades a l’oficina de l’Orfeó de dilluns a divendres en horari de 17 h a 20 hores. En tot cas, també tindran l’opció de comprar-les en taquilla una hora abans de la representació.

Transcurs d’un dels assaigs a l’escenari de l’Orfeó | Lourdes Moreno

Ampliació del repartiment

A l’altra punta de l’illa, el Teatre Sant Miquel acollirà set sessions de la representació de «Pastorets». La primera aquest divendres a les 20.30 hores. Després, dissabte en doble sessió a les 17.30 i a les 20 hores i diumenge a les 18 hores. La setmana que ve i just abans de Nadal, l’elenc d’actors tornarà a encarnar els seus papers el divendres 22 a les 20.30 hores i el dissabte 23 per darrera vegada a les 17.30 i a les 20 hores.

Amb set sessions de cara al públic, el grup d’actors que formen part de l’obra que dirigeix Imma Cortés ha vist incrementat el seu nombre fins a trenta intèrprets. Aquest factor explica tots els canvis introduïts enguany a l’obra. En ser tots completament amateurs, a molts d’ells els toca assumir ara «un nou rol». La directora anima el públic a participar d’aquesta gran «il·lusió» en la prèvia de Nadal.

Els assistents poden comprar les seves entrades aquest dijous de 19.30 a 21 hores i una hora abans de cada representació a la taquilla de la sala d’actes.