El restaurant Ca n'Aguedet, pel seu projecte de centre de formació amb Caritas, i el grup empresarial Sagitario Hotels han guanyat ex aequo i per unanimitat el Premi Joan Gomila Borràs 2023 en matèria turística. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, ha lliurat el guardó, que està dotat amb 2.500 euros per a cadascun dels guanyadors.

«El projecte de Ca n'Aguedet ajuda a persones en risc d'exclusió i aposta por la gastronomia menorquina i el turisme amb un programa de formació», ha destacat Vilafranca, «i el grup empresarial Sagitario Hotels és un exemple d'excel·lència i trajectòria en l'àmbit del turisme». Enguany el jurat ha estat formal pel mateix president del Consell; la consellera d'Economia i Serveis Generals Maria Antònia Taltavull: la directora insular de Promoció Turística Begoña Mercadal; i, per part de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, José Seguí, Marcos Carreras i Gabriel Pons. Uns premis que va encetar Emili de Balanzó L'any 2016 es va signar el conveni entre Foment del Turisme de Menorca i el Consell de Menorca pel qual es va crear el Premi Joan Gomila Borràs, el primer president de l'entitat, dotat amb una aportació inicial de fons de 70.000 euros, participats, íntegrament, per la fundació. El premi permet, d'una banda, reconèixer la figura de Joan Gomila Borràs i, per l'altra, fer extensiu el reconeixement a totes les persones que, durant anys, van mantenir viu el Foment del Turisme de Menorca per a la promoció de l'Illa. La primera edició d'aquest premi, l'any 2017, va premiar la llarga trajectòria dins del sector turístic de la nostra illa d'Emili de Balanzó. Avui dia aquest guardó el convoca el Consell de Menorca per reconèixer l'esforç i la dedicació de les persones, les empreses, les entitats i els professionals que hagin contribuït amb la seva tasca o propostes de futur, a la millora cap a l'excel·lència del sector, sense oblidar la seva responsabilitat amb la societat i l'entorn.