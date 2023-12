El ambiente navideño va creciendo en la ciudad de Maó, y prueba de ello es que un año más el Mercadillo de Ses Bruixes ha abierto sus puertas. La calle San Fernando y el interior del hotel que da nombre al mercado estrenaron este viernes la octava edición de un cita que se prolongará durante este sábado y domingo con la misma oferta con la que comenzaron: artesanía, solidaridad, gastronomía, música y, como novedad este 2023, una programación específica para los más pequeños.

Rememora la organizadora, Anja Sánchez-Rodrigo Wickers, que lo que comenzó como un pequeño mercadillo en el patio del hotel no ha dejado de crecer gracias al impulso que supone la aceptación por parte del público. «Siempre me gusta rizar un poco más el rizo», explica sobre la idea que tuvo de solicitar al Ayuntamiento permiso para cerrar la calle y montar «unas casitas». Para su sorpresa, la propuesta recibió luz verde y marcó el inicio de proyecto que desde entonces (solo faltó en 2020 por la pandemia) no ha dejado de crecer.

Este 2023 es de récord. A los once puestos de madera se suman ahora nueve carpas para dar cabida a un total de 38 puestos de venta, con una oferta de lo más variada. También se han habilitado espacios dentro del hotel, además del patio de interior, y hasta una zona de chill out. Una nueva vuelta a un montaje que está claramente inspirado en los típicos mercadillos de Centroeuropa, tal y como reconoce la organizadora, hija de madre alemana. «En casa siempre hemos celebrado una Navidad muy germánica, y yo soñaba con ese tipo de mercado, así que está claro que la inspiración me viene por ahi», añade.

La artesanía sigue reinando en la oferta del mercadillo, pero también la gastronomía, con sus gofres, rollos de canela y hasta vino caliente, y, como es tradición, un espacio reservado para tres causas solidarias y una nutrida programación musical. En el nuevo espacio, Ses Bruixes Kids, se abrirá el denominado Patio de los Elfos (calle San Fernando, 5), donde los más pequeños pueden disfrutar de una programación especialmente pensada para ellos.