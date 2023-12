Caritas Diocesana de Menorca i l’associació gastronòmica Fra Roger per una part i Creu Roja Maó-Es Castell amb la col·laboració de l’Església anglicana des Castell per una altra han fet possible un any més que les persones més necessitades de l’Illa puguin gaudir del menjar durant aquestes festes de Nadal, en unes iniciatives que comptem amb la solidaritat i el suport d’un bon nombre de ciutadans.

Aquest 2023 la campanya «Un sopar de Nadal per a tothom», una iniciativa de Caritas Diocesana de Menorca i l’associació gastronòmica Fra Roger, compleix la seva desena edició. Enguany s’han preparat 350 menús que el passat divendres els voluntaris de les diferents agrupacions parroquials de Caritas es van fer arribar a aquelles persones i famílies més necessitades d’arreu de l’Illa. El menú ha consistit en un primer plat amb albergínia a la menorquina, el segon de vedella de Menorca amb verdures de temporada i les postres amb bizcocho amb taronja i crema de mandarina del barranc d’Algendar -del projecte d’agricultura ecològica de Caritas-. Una de les novetats d’enguany ha estat la col·laboració amb la campanya de l’empresa Coca-Cola i els seus treballadors, que a més d'apadrinar 150 menús han col·laborat en l'organització i distribució de manera solidària. Lots de Nadal que ha repartit Creu Roja de Maó-Es Castell. Desè aniversari La iniciativa «Un sopar de Nadal per a tothom» va sorgir el 2013 gràcies a la iniciativa del cuiner Doro Biurrun i es va fer realitat en el Nadal de 2014. En aquell moment es van preparar 175 menús i l'any següent el promotor de la iniciativa va preparar 225 menús. El 2015 es va unir a aquesta aventura Fra Roger, entitat dedicada a la cultura i la gastronomia menorquina, i des d'aquest moment cuiners i cuineres de Fra Roger van anar col·laborant any rere any, amb l’elaboració cada Nadal de 350 menús, una aportació més que generosa que ha permès la consolidació de la campanya solidària. Des de l'inici s’ha comptat també amb la col·laboració de proveïdors locals que han aportat la matèria primera i necessitats d'intendència, com són Cooperativa San Crispín, Cooperativa del Camp, Menaje Menorca i Agroilla. Noticias relacionadas Alaior, tot el Nadal amb el mercat actiu Más noticias relacionadas L’any passat es va produir una altra novetat important en la preparació dels menús solidaris de la campanya, donat que l'Escola de Restauració Ca n'Aguedet de Caritas Diocesana, as Mercadal, es va convertir en el centre neuràlgic de l’activitat dels diferents cuiners que elaboren els menjars. Foto de família dels participants en la cursa solidària de natació celebrada a Ciutadella. Per altra banda, fa un parell d’anys també es va afegir l'Institut M. Àngels Cardona, de Ciutadella, i els seus alumnes elaboren les postres dels menús. «Han estat un total de 3.200 menús servits al llarg d'aquests deu anys, xefs reconeguts i joves talents que s'han anat unint, mostrant generositat i passió per la cuina, proveïdors i empreses de re­stauració que han fet possible la creació de cada plat, voluntaris de Caritas i col·laboradors que han estat els artífexs que aquests sopars de Nadal arribaran a cada llar», asseguren des de Caritas Diocesana. Creu Roja L’agrupació de Creu Roja Maó – Es Castell també realitza en aquesta època de l’any una gran labor en favor de les persones i famílies més necessitades perquè puguin gaudir del Nadal. En aquest sentit, la presidenta de l’agrupació, Àngels Andreu, assenyala que «hem comptat amb distintes recollides solidàries d’aliments extres per al Rebost d’Aliments, que ha permès fer-los arribar més enllà dels productes bàsics o de primera necessitat. Des d’escoles, recollides dels alumnes i famílies, fins rifes o aportacions en forma de lots amb productes de Nadal». A més, Andreu destaca la col·laboració de l’Església anglicana des Castell que els va fer arribar una recol·lecta que el divendres van entregar a les famílies, en forma de 100 vals per 1 menjar extra de Nadal en un establiment de menjar preparat des Castell. El val pot ser per al sopar d’avui, dissabte de Nadal, o el dinar de demà, dia de Nadal, a criteri de les famílies. Finalment, Andreu afirma que «també portam a terme la campanya ‘Apadrina una carta als Reis’ que donarà cobertura a 128 fillets i filletes, i hem rebut nombroses aportacions de juguetes, bé del festival ‘Pel somriure d’un fillet’ de Radio Menorca SER, com de recollides d’entitats socials i esportives diverses». Cursa de natació a Ciutadella a benefici de la campanya ‘Apadrina una il·lusió’ El Club Jamma Natació de Ciutadella va celebrar ahir dissabte, entre les 8 i les 13 hores, una cursa solidària a benefici de la campanya «Apadrina una il·lusió», de Creu Roja, perquè els fillets més necessitats puguin rebre durant el dia de reis una jugueta, amb les donacions dels participants en la cursa de natació. La prova solidària d’ahir, organitzada per l’entitat presidida per Guadalupe Pons, va consistir en 120 sèries de 100 metres, un total de 12 kilòmetres, amb la presència a la vegada d’entre 20 i 30 persones a la piscina, amb diferents carrils perquè cada participant pogués anar al ritme més convenient.