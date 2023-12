La planta de Pediatria de l’Hospital Mateu Orfila compta des de fa uns deu dies amb un ambient més acollidor per als seus pacients. Les nou habitacions que allotgen als infants malalts presenten una nova decoració amb murals de temàtica marinera elaborats per una sèrie d’artistes locals, una iniciativa que s’emmarca en el Pla d’Humanització de l’hospital.

A més dels motius nadalencs que aquests dies decoren l’entrada de la unitat, pròpia del concurs celebrat en tots els centres de l’Àrea de Salut de Menorca, les habitacions, de la 113 a la 121, també presenten un nou aspecte des de fa poc més d’una setmana, moment en què els artistes han acabat de pintar-les totes.

L’artista Marina Mandarina va improvisar amb una filleta amb una ullera de larga vista. | Gemma Andreu

Des del cap de setmana del 14 i 15 d’octubre, cada artista ha dedicat un parell de dies a plasmar la seva idea i executar-la a les parets de l’habitació designada. És el cas de Gemma Contreras, il·lustradora que va participar en el projecte treballant durant tres dies i mig a la mateixa habitació en què la seva mare va estar dos mesos. «Vaig voler fer una espècie d’homenatge cap a ella perquè li agradava molt nedar, que era una manera que tenia d’alliberar l’ansietat», explica Contreras recordant la seva figura materna.

L’equip de pediatria, encapçalat pel supervisor Manu Rego, davant el mural de Sam Garcia. | Gemma Andreu

Tot i seguir un mateix fil conductor, cada artista ha deixat la seva empremta personal als murals. Per exemple, la mateixa Gemma ha fet servir un estil «més lineal», caracteritzat per l’ús de «colors vibrants» que respecten la tenuïtat i la calma que necessiten els pacients durant la seva estada, a la vegada que creen «una espècie de món amb el qual interactuen amb els animals i els personatges del mural».

En el cas de Lluís Pons, un altre dels artistes encarregats, va optar per dibuixar peixos amb diferents formes geomètriques. «La idea de l’obra és que els fillets es fixin i vegin que hi ha figures geomètriques en els peixos. Al centre vaig dibuixar un fillet perquè interactués amb ells», relata Pons.

Algunes pintures aprofiten les columnes, com aquesta de Silvia Vivó. | Gemma Andreu

De moment, quasi totes aquestes habitacions estan lliures, el que és un molt bon indicatiu tenint en compte les dates tan assenyalades en què ens trobem. De fet, ara mateix tan sols hi ha ingressat un bebè de tres mesos.

Canvi d’ànim

El supervisor d’infermeria de la planta de Pediatria, Manu Rego, assegura que els pocs infants que han estat ja en aquestes habitacions han quedat «encantats». «Estem tenint un feedback molt positiu. L’estada és més agradable i contribueix al fet que els fillets no vegin l’hospital com un entorn hostil. Els artistes van anar amagant elements en les pintures pel que, a l’hora de fer algun procediment o alguna tècnica, també ens ajuda molt perquè serveix com una distracció durant tot el procés», indica el supervisor.

En paraules de Rego, la idea original va sorgir fa uns mesos a partir d’una proposta del Comitè d’Humanització de l’Àrea de Salut. «Al principi vam pensar a instal·lar vinils, però des de la gerència van pensar a contactar amb artistes de l’Illa perquè fos una manera diferent d’humanitzar les cures pediàtriques a la nostra unitat, comptant també amb la perspectiva de cada artista respecte a la temàtica de la mar», conclou.