Tothom es prepara per celebrar l’arribada del 2024 de la millor forma possible. Amb l’oportunitat de fer-ho en companyia de família i amics, els municipis de l’Illa tenen programades diferents activitats en què les campanades, com no podia ser d’una altra manera, són l’acte per excel·lència.

Ciutadella

‘Barbie’ a les campanades infantils i música a mitjanit. Al Ponent insular, la festa començarà cap al migdia. A partir de les 11.30 hores, la plaça de la Catedral acollirà les campanades infantils que tanta repercussió estan tenint en els darrers temps. En aquesta ocasió, la protagonista serà Barbie, la pel·lícula homònima de la qual és protagonista i que ha estat una de les més vistes enguany als cinemes. Dotze hores més tard, després del dinar, la sobretaula i el sopar de rigor, la mateixa plaça albergarà una sessió musical amb la qual donar la benvinguda a l’any nou 2024. DJ Byone serà l’encarregat d’animar una festa innovadora que es celebra enguany per primera vegada. En anys anteriors, la gent acostumava a reunir-se en aquest mateix lloc de forma espontània a viure les campanades.

Ferreries

Missa, balls i revetlla a la plaça Espanya amb la Jukebox Band. El municipi ferrerienc celebra a partir de les 19.30 hores la tradicional Missa per la Pau a l’església de Santa Maria. Al mateix temps, el Club de Jubilats de la localitat començarà a preparar el seu sopar de Cap d’Any, el qual comptarà amb un ball amenitzat pel Duo Bluemoon. No obstant això, cal haver-se inscrit prèviament al mateix bar del Club. Després de les campanades, la Jukebox Band Menorca, grup de rock que tributa la millor música dels anys 80, amenitzarà la revetlla a la plaça Espanya perquè els veïns de Ferreries entrin al nou any amb els millors ànims possibles.

Es Mercadal

Campanades infantils, Black Pearl i DJ Cash. El poble des Mercadal també se suma a la moda de les campanades infantils. A les 12 hores, la plaça Pare Camps les acollirà en cas que faci bon temps. En cas de no ser així, l’Ajuntament té previst traslladar l’esdeveniment al Recinte Firal. Després de les campanades de mitjanit, la Sala Multifuncional serà l’espai on gaudir de la revetlla de Cap d’Any amb la banda de rock local Black Pearl. Per a aquells que encara tenguin ganes de seguir celebrant l’entrada del nou any i no vulguin tornar a casa, DJ Cash els mantindrà ben desperts.

Fornells

Missa al matí i festa al vespre sota la direcció de DJ Bass. A la pedania del municipi des Mercadal, els actes de Cap d’Any començaran a partir de les 11 hores del matí. Els feligresos podran atracar-se a l’església de Sant Antoni Abat per celebrar la Missa de la Sagrada Família. De cara a la mitjanit, la localitat fornellera celebrarà la revetlla de Cap d’Any a la Sala Polivalent. DJ Bass serà l’encarregat d’animar la benvinguda a l’any 2024.

Es Migjorn

Campanades al migdia, Duo Salero i Ritmo a mitjanit. La localitat del centre-sud insular també és de les que celebren les campanades infantils. Ho farà a les 12 hores del migdia, al pla de l’Església. A les 19 hores arribarà la Missa per la Pau i a les dotze de la mitjanit, les campanades oficials al mateix pla de l’Església. La festa arribarà un quart d’hora més tard a la Carpa amb Duo Salero. Posteriorment, Ritmo Menorca agafarà el seu relleu.

Alaior

Sortejos, ‘Sing Along’ i una revetlla de dalt de tot. El terme municipal d’Alaior començarà el dia de dalt de tot a les 11.30 hores amb les campanades infantils, les quals estaran amenitzades a Sa Plaça per les mascotes de Ritmo Menorca. A les 13 hores, el saxofonista Marc Bosch actuarà a la plaça des Ramal, un concert emmarcat en el Mercat de Nadal. Ja al fosquet, cap a les 21.30 hores, el Club de Jubilats celebrarà el seu tradicional Sopar de Cap d’Any. I a partir de les 23 hores, la plaça Constitució viurà el gran acte del dia amb la festa de Cap d’Any. Es repartirà raïm gratuït fins a esgotar existències entre els veïns. L’acte inclourà una retransmissió de les campanades de la Puerta del Sol de Madrid, a més d’un Sing Along en què tothom cantarà les lletres de les cançons que surtin a la pantalla gegant. Entre tots aquells que hi participin, es sortejaran dues entrades pel musical «El Fantasma de la Ópera» al Teatro Albéniz de Madrid, a més d’una estada de dues nits per a dues persones a l’hotel de cinc estrelles UMusic Madrid. Per si fos poca cosa, Ritmo Menorca posarà el colofó final amb una gran revetlla a càrrec d’un dels seus DJs.

Maó

En Roc es Rellotger, campanades a mitjanit i Fandango. La ciutat del llevant insular arrancarà la jornada amb la cursa de Sant Silvestre, la qual començarà a les 10 hores a la pista d’atletisme municipal i acabarà al mateix lloc. Cap al migdia, en Roc es Rellotger i la seva ajudant, na Tic Tac donaran inici a les campanades infantils a la plaça de la Constitució, on els fillets podran adquirir dotze llaminadures solidàries. La mateixa plaça acollirà les campanades oficials a mitjanit i la seva posterior revetlla amb Fandango All Stars fins a les 2.15 hores.

Sant Lluís

Bon Ball Tenim per als fillets i Fraggels per als adults. El municipi lluïser és un altre que realitzarà les particulars campanades infantils a les 12 hores al pla de sa Creu. L’acte inclourà un espectacle musical itinerant per celebrar el final d’any amb Bon Ball Tenim. A les 00.30 hores, Fraggels protagonitzarà el ball de Cap d’Any a la carpa del Pla de sa Creu.

Es Castell

Los niños de la Mari, DJ, raïm i cava per als veïns. Es Castell convidarà a raïm i cava als seus veïns per celebrar tots junts l’arribada de l’Any Nou davant l’Ajuntament, a la plaça Esplanada. La revetlla estarà a càrrec de «Los niños de la Mari» i DJ Ignasi Catchot.