El cartell oficial de la festivitat de Sant Antoni, patró de Menorca, presentat pel Consell aquest dimecres prescindeix del nom de la Diada del Poble de Menorca, denominació que s’ha utilitzat les darreres dècades tants per governs d’esquerra com del PP.

El Consell ha decidit substituir aquest nom, almanco en el cartell, pel de Dia de Menorca. Cal recordar que el ple del Consell el 1981 va instituir la festivitat de Sant Antoni com a Festa del Poble de Menorca, i a les darreres dècades la denominació emprada ha estat la de Diada del Poble de Menorca, inclòs en els darrers anys que el PP havia estat al govern, entre 2011 i 2015, amb el president Santiago Tadeo.

Açò sí, darrerament el PP, i especialment l'actual conseller insular de Cultura, Joan Pons Torres, havien qüestionat aquesta denominació, al·legant que estava «induïda pel catalanisme», per la semblança que té amb el nom de la Diada de Catalunya, de l'11 de setembre.

Pons Torres, en un article d’opinió escrit en aquest diari el 2018, ja deixava clar el seu parer sobre «una denominació antipàtica, impopular i amb clares intencions polítiques que pretén desterrar —ja ho està fent— es nostro Sant Antoni de tota sa vida», a la vegada que demanava als representants polítics del Consell que «rectifiquin s'errada de 1981 abans que sigui massa tard. No deixem que sa política faci malbé sa festa de tots es menorquins. Rectifiquem aquesta diada artificial i imposada per un Dia de Menorca de i per tots i totes». I així ho ha fet en el seu primer Sant Antoni com a conseller de Cultura.

El cartell

El pòster de Sant Antoni d'enguany l'ha realitzat la il·lustradora Roser Aguilera, en el que es pot veure la imatge de Sant Antoni i el porquet.