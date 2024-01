Ferreries va celebrar ahir vespre l’acte institucional de Sant Antoni a l’Auditori del municipi. Com ja és habitual, el Consistori va aprofitar el moment per anunciar la nova Junta de Caixers de les festes de Sant Bartomeu d’enguany i el respectiu pregoner.

Aquest 2024 el càrrec recau en l’Agrupació Local de Creu Roja Ferreries. D’aquesta manera, l’entitat commemorarà a dalt de tot els seus 50 anys de feina al municipi i, especialment, durant les festes.

Per iniciar la vetllada, la periodista local, Laura Pons, va ser l’encarregada de presentar el número 41 de la publicació dels Premis Literaris Francesc d’Albranca 2023.

Reconeixement als caixers que fa 25 anys que participen a la qualcada

Immediatament després es va procedir a fer pública la composició de la Junta de Caixers, la qual va ser acordada en la sessió celebrada el passat 27 de novembre. Complint amb la tradició d’oferir l’oportunitat de presidir la qualcada als partits que formen part de l’oposició, la portaveu de l’Entesa, Maite Pons, ha estat designada finalment com a caixera batlessa. Així doncs, estarà acompanyada per Adrià Pons, caixer fadrí que l’any passat va ser suplent; Josep Barber, l’amo del lloc de Son Gras i caixer pagès; Joan Pons Pons, caixer casat, Josep Manguán, caixer capellà; i Neus Bosch, fabiolera per primera vegada a les festes de Sant Bartomeu.

Finalment, es va entregar la insígnia de plata a tots aquells caixers que el divendres 23 i el dissabte 24 d’agost faran 25 anys sortint a la qualcada. D’aquesta forma, es va retre homenatge a Eduard Coll, Miguel Morlà i Francesc Gomila.