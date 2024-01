El Fotoclub Revel’art està més actiu que mai. Després de presentar l’exposició «Bodegones» a la Biblioteca des Castell el passat 21 de desembre, disponible fins al 29 de març, arriba una altra de nova de menor duració, però que compta amb una extensa feina darrere.

Després de dos anys documentant-se i preparant la mostra, l’esmentada associació fotogràfica presenta «365 dies a Sant Joan Gran» aquest divendres a les 18.30 hores a la Sala Polivalent Es Soleiet, ubicada a la plaça Esplanada des Castell. Tal com indica el seu nom, es tracta d’una recopilació fotogràfica de totes aquelles activitats agrícoles que es duen a terme a la finca ciutadellenca de Sant Joan Gran al llarg de tot l’any.

El fotògraf i membre del Fotoclub, Raül Sintes, va voler compartir la seva original idea amb la resta de socis per saber si estarien interessats en participar-hi: dit i fet. Un total de nou fotògrafs, entre els quals s’inclou el mateix expresident de l’associació, són els que han acabat donant forma a un treball que vol acostar als menorquins la realitat dels llocs de l’Illa i el seu particular ritme de vida.

Així doncs, l’amo de la finca, Joan Fedelich, ha col·laborat tant amb Sintes com Tolo Cardona, Carlos Orfila, Juanjo Zarabozo, Víctor Rúa, Esther Coll, Sito Villalonga, Ufe García i Juan Barceló en totes les tasques que han estat necessàries per a la confecció d’aquesta exposició. El mateix Fedelich apareix en algunes d’aquestes imatges, les quals es presenten en diferents panells dividits en diverses temàtiques i tasques. Per exemple, alguns estan dedicats en exclusiva a l’elaboració de formatge, la preparació de la terra per ser sembrada, la collita de ciurons o com es dona menjar al bestiar boví.

A més de les fotografies referents al mateix treball en si, també hi ha dos panells més reservats a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Aquest ha cedit expressament una sèrie de fotografies antigues per realitzar un exercici de contrast entre els treballs que es feien a èpoques anteriors amb els que es fan en l’actualitat, els quals han canviat de forma considerable per la introducció gradual de la maquinària. Per convertir-ho en una experiència, també estarà present una part del conjunt d’eines i estris del camp de la Col·lecció Gabriel Llambias.

D’aquesta manera, l’exposició tan sols estarà oberta fins al pròxim diumenge 21 i es pot visitar en horari de 18.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres, els dissabtes, d’11 a 13 hores al matí i de 18.30 a 20.30 hores al capvespre i els diumenges, d’11 a 13 hores. Tot i que encara no està confirmat, es preveu que aquesta mostra arribi també als municipis d’Alaior i Maó.