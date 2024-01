La Biblioteca des Castell acull l’exposició fotogràfica «Bodegones», organitzada pel Fotoclub Revel’Art, l’associació de fotografia local que té per objectiu la divulgació de l’art i la cultura, prestant una especial atenció a la fotografia, que en aquesta ocasió ha volgut dedicar aquest espai als bodegons.

També coneguda com a natura morta, es tracta d’un gènere pictòric que engloba les representacions d’objectes en un espai determinat. La proposta va sortir escollida després de dur a terme una votació entre els socis del Fotoclub. Al cap i a la fi, es tracta d’un homenatge a «l’aneguet lleig» de la pintura, un tema sovint menyspreat i relegat a un segon pla. «Antigament, a la pintura, quan encara no existia la fotografia, els bodegons eren els darrers classificats respecte a la preferència dels artistes. S’estimaven més realitzar pintures relacionades amb temes històrics o mitològics», apunta Juan Cordero, membre del Fotoclub Revel’Art i participant en l’exposició.

«Desbalanza»| Xiscu Avilés

Xiscu Avilés, l’expert

Inaugurada en les darreres setmanes de l’any 2023, l’exposició recull una sèrie de quinze fotografies d’una temàtica també «poc habitual entre els membres del Fotoclub».

Tanmateix, entre ells sobresurt la figura de Xiscu Avilés, un expert a l’hora de fer fotografies sobre natura morta. De fet, la seva tècnica està molt ben valorada a la Confederació Espanyola de Fotografia, raó de més perquè fos ell mateix qui donés un parell de lliçons als seus companys sobre la fotografia de bodegons i, així, poder executar-les amb la millor preparació possible de cara a la mostra.

«Cristal Blues» | Carlos Silvestre

«Xisco ho fa d’una manera molt elaborada, perfeccionant allò que havia après en el seu dia d’un altre especialista com Bosco Mercadal, però existeixen moltes maneres diverses de fer-ho», comenta Juan Cordero. I és que segons el fotògraf, els bodegons i els retrats són «el més semblant a la pintura» que hi ha en el món de la fotografia.

«En el llenguatge fotogràfic, normalment tu no compons el que vols. Tu pots moure la càmera com vulguis, però els elements acostumen a ser fixos. Això passa quan immortalitzes un paisatge o a la fotografia de carrer, en què se cerca l’instant, és a dir, alguna cosa que ocorri en un moment donat, però tu no ho muntes ni ho prepares. Per això dic que els bodegons i els retrats d’estudi són el més semblant a la pintura, perquè és l’autor qui ordena els elements de la forma que ell vol», explica Cordero d’una forma molt clara.

«Atrapada» | Juanjo Zarabozo

Ell mateix, que també va beure en el seu dia de la saviesa i coneixements en la matèria de Bosco Mercadal, ha acabat aprenent «molt» durant el procés de creació. Finalment, Juan Cordero ha estat un dels nou fotògrafs que han participat en l’exposició, oberta fins al 29 de març: Xiscu Avilés, Carlos Silvestre, Eva Abril, Albert Esteve, Ufe García, Juanjo Zarabozo, Carlos Orfila i Mikel Llambias.