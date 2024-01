Què millor que la música i la veu per vertebrar el desenvolupament d’una vetllada per reconèixer els mèrits de persones i entitats al llarg de tot un any, com és la gala de Sant Antoni que, organitzada pel diari «Menorca», ahir vespre va concedir els Premis Protagonistes de la Vida Menorquina 2023 i els premis periodístics en una acte alegre i, a la vegada, emotiu celebrat al Teatre Born de Ciutadella, amb l’assistència de prop de tres-centes persones.

La formació The Swing Crusaders, amb l’acompanyament de Toni Pons al trombó, va ser l’encarregada d’encetar la gala de Sant Antoni, que posteriorment va donar bona compta de la seva qualitat musical amb altres interpretacions amb la veu de Maria Camps i també l’actuació dels ballarins lindy hop. Precisament, la música va cloure la vetllada, amb la cançó «A la vall», de Sis de Ponent, que The Swuing Crusaders (Pere Arguimbau, Josep Lluís Pons, Pablo Millas i Guillem Pons), Toni Pons i Maria Camps van interpretar amb mestria i sentiment.

Parlament

Després de parlament d’obertura de Josep, Pons Fraga, editor del diari «Menorca», que va incidir sobre la intel·ligència artificial i el paper del mitjà en la societat actual, el director del rotatiu, Josep Bagur, com a presentador de l’acte, va presentar els guanyadors dels diferents premis periodístics que van pujar dalt l’escenari per recollir els corresponents guardons.

El Premi Domingo Marquès de fotografia i vídeo va ser per Tomàs Rotger Cardona amb la seva obra «Nits de música al carrer», una col·lecció d’imatges amb les que es descobreix l’ambient que es viu a Maó quan la música omple carrers i places.

El Premi Mateu Seguí Puntas, d’articles, reportatges o entrevistes, per a menors de 25 anys, va ser concedit ex-aequo a Ana Pons Coll per «Oda a la inutilitat», un article que reflexiona sobre la buidor de les xarxes socials i l'utilitat dels estudis d’humanitats, i Enric Pérez Massanet per la valentia i la profunditat de les preguntes fetes en l’entrevista al bisbe de Menorca Gerard Villalonga.El Premi Andrés Casasnovas, amb la participació de 10 treballs, la majoria de gran qualitat, essent el guanyador Francesc Florit Nin amb un article sobre la labor d’Antoni Bonet per recollir la memòria de la vida pagesa mitjançant llibres i articles publicats al mateix diari. Aquest premi periodístic va comptar amb dos finalistes que el jurat recomana la seva publicació: «El Trocadero i l’homosexualitat al barri xinès de Maó», de Nel Martí, i «SOS a la intel·ligència natural», de Maken Massanet.

Després de la concessió dels premis periodístics, la vetllada va tenir un moment per al record pòstum a diferents persones que ens han deixat al llarg de l’any passat, cadascuna dins un àmbit diferent de la vida menorquina. La projecció de les seves imatges va estar acompanyada per la interpretació instrumental de «Sa nuvia d’Algendar», a càrrec de Pere Arguimbau amb la guitarra.

La gala va continuar amb la concessió del Premi Protagonistas de la Vida Menorca i del Far d’honor. El d’activitats socials va ser pel Centre Polivalent Carlos Mir; el d’activitats culturals per Bosco Faner Bagur; el d’activitats econòmiques per Enerparc Son Salomó, el d’activitats esportives per Hestia Menorca; mentre que el Far d’Honor va distingir la labor de recerca de l’historiador, arqueòleg, cartògraf i editor Josep Mascaró Pasarius.